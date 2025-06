Det var på forhånd en viss usikkerhet om hvordan Håkon Moe Berg taklet et mer taktisk lureløp, som det ble i lag-EM. Håkon har vist at han kan løpe fort, han perset på 1500 meter under forøvelsene i Bislett Games for to uker siden, med den gode tiden 3:35.

I det 16 mann store feltet på 1500 meter i lag-EM plasserte Håkon seg bakerst ut fra start, og det var ikke før det var en og en halv runde igjen at han begynte å avansere fremover i feltet. Men han dro seg gradvis opp og passerte mann etter mann, og fortsatte helt til han i innspurten mot mål kun hadde favoritten Ruben Verheyden fra Belgia foran seg. Et glimrende taktisk løp med en god spurt av 19-åringen fra Kyrksæterøra.

Resultater 1500 meter lag-EM i Maribor:

Rank Athlete Nation Birthdate Mark 1 Ruben VERHEYDEN BEL 22 Dec 2000 3:42.58 2 Håkon MOE BERG NOR 26.06.2006 3:42.76 3 Shane BRACKEN IRL 14.06.1998 3:42.92 4 Salih TEKSÖZ TUR 01.01.1994 3:43.87 5 Deniss ŠALKAUSKAS EST 01 Dec 1998 3:44.02 PB 6 Žan RUDOLF SLO 09 May 1993 3:44.28 7 Martin PRODANOV BUL 16 Dec 1999 3:44.92 8 Nino JAMBREŠIĆ CRO 14.06.2004 3:44.97 9 Marcel TOBLER AUT 13.09.2001 3:45.84 10 Matan IVRI ISR 26 May 2002 3:46.23 11 Nicolae Marian Felix COMAN ROU 18 Dec 1996 3:47.37 12 Gustav BENDSEN DEN 29.03.2003 3:47.87 13 Janis RAZGALIS LAT 26 May 1985 3:48.44 14 Aldin ĆATOVIĆ SRB 06.04.2007 3:48.89 SB 15 Andrea Gacumi MICHARA CYP 07.07.1994 3:49.82 PB 16 Miroslav BOROVKA SVK 14.09.1998 3:56.36

Norge leder lag-EM

Norge er plassert i 2. divisjon av de europeiske nasjonene i friidrettens lagkonkurranse, men har vært opp og ned fra 1. divisjon flere ganger. Pr. lørdag kveld leder Norge lagkonkurransen, noe som gir håp om opprykk til neste lag-EM, som arrangeres om to år. Lag-EM arrangeres i år i Maribor i Slovenia 28. og 29. juni. Mesterskapet sendes på NRK.

Solid også av Pernille Karlsen Antonsen

På 800 meter løp Pernille Karlsen Antonsen sitt nest beste løp noensinne, og det holdt til en bronsemedalje. Tiden ble 2:01.01.

Pernille plasserte seg fint midt i feltet i heat 2, der de beste løp, og i innspurten klarte hun å dra seg forbi sin danske konkurrent og sikre tredjeplassen. De to i front var det ikke så mye å gjøre med. Caroline Bredlinger og Anita Horvat løp begge under to minutter.

Pernille Karlsen Antonsen. (Arkivfoto: Kondis/Arne Dag Myking)

Resultater 800 meter kvinner lag-EM i Maribor: