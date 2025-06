Etter lange bilkøer på turen fra Høvåg steg humøret blant deltakerne da de kom seg ut i de flotte løypene på Flekkerøya. Løypene var oppgradert med et par hundre meter med asfaltunderlag, som ga som bonus enda flere supre skogsstier.

Været var helt praktfullt på torsdagen, knallblå himmel, 20+ grader, og bare svak vind. Litt verre ble det for onsdagsdeltakerne, som fikk skikkelig kraftig vind.

Det var ingen barneløp denne gangen, kun lang løype eller Milsluker på 7 km, og den korte løypa var på 3.5 km. Begge løpene hadde start og mål på Idrettsplassen på Flekkerøya, der fotball-laget Fløy trener og spiller kamper.

Alle resultater Mizuno-løpet på Flekkerøya

Kondis tok som vanlig en prat med noen deltakere og med arrangøren.

10 beste kvinner Kort løype med tidtaking:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1004 Helen Palmer Uia-Bil K40-44 16:14 2 778 Anne-Kari Borgersen NOV K50-54 16:51 3 3011 Kristine Kleiveland Voll IL K25-34 17:40 4 950 Ingunn Heier Pedersen Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag K50-54 17:44 5 1057 Lina Gullsmedmoen Indrebø Nordea K25-34 18:27 6 601 Anne Kristin Holte Agder Fylkeskommune K45-49 18:29 7 609 Jenny Aamodt Oneco BIL K50-54 19:02 8 1237 Vårin Brekka Ingen K15-19 21:39 9 2158 Erle Wright Severinsen UiA BIL K40-44 22:16 10 1146 Caroline Berentsen Phonero K25-34 23:44

10 beste menn Kort løype med tidtaking:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 629 Espen Landås Olto vvs M40-44 13:36 2 1190 Asbjørn Lohne Kjevik BIL M40-44 13:43 3 2226 Jan Askland Kr.Sand Kommune M40-44 13:59 3 2224 Erik Bergersen Løplabbet M55-59 13:59 5 1054 Jens Christian Iglebæk Kristiansand Triathlon Klubb M50-54 14:03 6 1168 Abraham Pettersen Flekkerøy Løpeklubb/ Byggmester Pettersen M25-34 14:27 7 1306 Arvid Fredriksen Langenes M55-59 14:35 8 1183 Andreas Herstad Dolmen Nikkelverk BIL M55-59 15:00 9 599 Emil Holte-Yttri Egen Bedrift M15-19 15:22 10 729 Glenn Aateigen Hjalmar Aateigen A/S M50-54 15:35

10 beste kvinner Milsluker løype med tidtaking:

På milslukerdistansen ble det hos jentene delt seier mellom Marianne K. Bahus og Elin Skaar (36:02), foran Elisabeth Kårigstad (36:42), Colleen Delane-Skibsrud (38:34) og Teresa Pham (39:23).

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 2176 Elin Skaar NRK K40-44 36:02 1 2104 Marianne K. Bahus UiA Bil K50-54 36:02 3 967 Elisabeth Kårigstad Oris Dental K45-49 36:42 4 2010 Colleen Delane-Skibsrud Solskinn og Latter K55-59 38:34 5 2073 Teresa Pham Kristiansand Kommune BIL K45-49 39:23 6 2037 Greta Levisauskaite NOV K25-34 40:38 7 3012 Pernille Tørressen Nyborg Flekkerøy Løpeklubb K25-34 41:36 7 3001 Benedicte Brøvig Skeiegruppen K35-39 41:36 9 2031 Siri Marit Aasland Team Mosjon K60-64 42:23 10 976 Nina Modalslid Egen K50-54 42:35

10 beste menn Milsluker løype med tidtaking:

Hos guttene vant Jonas Munthe (28:02), foran Jørgen Strøm-Olsen (28:33), Sondre Winge (30:34), Torgeir Røynlid (30:37) og Lars Kristian Pedersen (30:50).

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 879 Jonas Munthe Christiansholm M35-39 28:02 2 622 Jørgen Strøm-Olsen Trucknor Kristiansand M35-39 28:33 3 915 Sondre Winge PwC M25-34 30:34 4 1093 Torgeir Røynlid Vegvesen M50-54 30:37 5 2089 Lars Kristian Pedersen Lars Kristian Pedersen / Kristiansand Kommune Bedriftsidrettslag M40-44 30:50 6 2021 Bjarne Guttormsen Høvleriet Sør Guttormsen M45-49 32:18 7 2093 Steffen Sørheim Sørheim Bygg as M35-39 32:38 8 2202 Thomas Aksnes Safran Software Solution M40-44 33:32 9 624 Sondre Magnussen Olto VVS M25-34 34:10 10 2083 Hans Magne Oa Ourom Optimera B.I.L M45-49 34:18

Jonas Munthe (36) Vinneren av lang løype

Jonas sammen med sønnen Aksel Munthe-Bjørgom, 13 måneder gammel.

– Det var perfekt temperatur ute i dag, og det var sommerlig. Og det passet meg bra. Det var ikke så mange bakker ute i løypa. Men jeg var redd for at Jørgen Strøm-Olsen skulle ta meg igjen, så derfor trøkket jeg til det jeg kunne på 2. runde for å holde avstand, men jeg følte han kom nærmere og nærmere. Og det var veldig gøy å løpe her ute, og jeg liker reker som de fanger her ute, så jeg ville nok likt meg godt blant fiskerne her, sier Jonas med et lunt smil.

– Jeg trener uke for uke, og jeg løper 2 til 3 ganger i uken inkludert karuselløpet. Jeg løper ca. 10 km hver gang, og det er mye i terrenget. Og det er gøy og lystbetont, og jeg kan løpe der jeg vil. Jeg har trent enda mer før, så derfor lever jeg på gamle meritter, sier Jonas til slutt.

Espen Landås (40) Vinneren av kort løype

Espen Landås.

– Det var knallhardt å løpe i teten i dag. Asbjørn Lohne som ble nummer 2 løp feil et sted, og dermed løp han litt for langt. Jeg lå ca. 20 meter bak han da han løp feil. Men jeg klarte å vinne til slutt. Og det var gøy å løpe ei teknisk løype, og følge med. Og det var godt at det var ei løype med ikke for mange høydemetere.

– Og jeg er ellers kjempefornøyd med løpet, sier Espen og smiler etter at han fikk igjen pusten, siden han pustet ampert like etter målgang.

Vibeke Bueklev (55) Deltaker

Vibeke Bueklev.

– Det er idyllisk på Flekkerøya, og det er fint å komme her selv om man er innfødt eller kommer utenfra. Det er et veldig bra terreng her. Det er viktig å huske å løfte beina når man løper, for ellers kan man ramle, og selv ramlet jeg og jeg måtte prøve å løpe mest mulig, så jeg måtte spasere noe også, sier Vibeke og ler og smiler og er hyggelig i livet.

– Det jeg liker med akkurat dette løpet er at det er en kombinasjon av asfalt, grus og skogsstier, og jeg er personlig veldig glad i skogsstier. Så jeg er mest glad i skogen, men disse løpene som er på Flekkerøya er jo noe for enhver smak, sier Vibeke og smiler rolig og bedagelig.

– Jeg synes Flekkerøya skal ha et godt inntrykk og image, og det er virkelig et bra og fint sted, og det er nok godt å vokse opp her i fine og vakre omgivelser. Og personlig har jeg vært her på tur flere ganger, sier Vibeke og viser seg som engasjert og interessert til slutt.

Arild Aurebekk (69) Deltaker

Arild Aurebekk

– Det er et veldig bra terreng her ute på Flekkerøya. Det er variert, og løypene er ikke knallharde, men de er passelige for min alder. Og jeg har løpt her ute før, og det er bra kvalitet på løypene. Jeg har mange venner i karusellen, og jeg treffer dem stadig. De kommer, og de løper. Og jeg treffer noen kjente løpere hver gang, sier Arild fornøyd.

– Det som er artig med løpene, er at man får mange rike og gode opplevelser av å delta. Jeg liker best skog og mark, og derfor løper jeg lite langs veiene, så jeg trener mest i skogen. Det er godt å ha noe å se fram til uke for uke. Man kan holde seg i form gjennom året, også når det ikke er løp i karusellen, og man kan holde formen vedlike, sier Arild til slutt.

John Magnus Humborstad (76) Arrangør fra Terrengutvalget

John Magnus Humborstad

Det er gøy å arrangere løpene, og vi kan variere stedene fra gang til gang. Og det er jo artig å forsøke seg med Flekkerøya her i dag. Dette løpet, Mizuno-løpet, ble holdt 1. gang under pandemien. Og etter den pandemien, så har dette vært et aktivitetsløp. Og vi har alltid med minst ett løp på Flekkerøya i løpet av sesongen, sier John og skuler fornøyd mot meg.

– Det er veldig værhardt til sine tider her ute. Så det er en del vær og vind. Det sparkes fotball med Fløy, og vi må alltid tilpasse oss til andre aktører når vi er her ute. Dette er et fint løp, og det er greit. Vi har mistet noen folk fra byen, og det blir slik siden man må gjennom en lang tunnel for å komme ut her, og det er ikke mange som velger å sykle. Men så langt er folk fornøyde med løpsopplegget vårt, og det er sjønære løyper på Flekkerøya, sier John engasjert til slutt.

NB! Sommerskogsløpet er på lørdag 21. juni! Følg med på internett, og på det som ellers gis av informasjon. Det er de 3 vanlige distansene på programmet. Alle er velkomne!