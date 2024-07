- Jeg «kriget» bra hele veien, sa Mathea Gløersen etter sin langdistanse under junior-VM i den lille landsbyen Hůrky noen mil utenfor Plzen i Tsjekkia.



En langdistanse hvor jenta som ble nummer 4 i Romania i fjor, gjorde en ny god prestasjon på denne distansen:



- Det har bare blitt noen små tekniske feil underveis, så jeg er godt fornøyd med løpet. En fornøyd Gløersen ser nå frem mot mellomdistanse og stafett fredag og lørdag:

- Jeg håper på medalje, og gleder meg veldig til stafetten, sier hun om det som venter.



I dag fikk vi også se en ny solid innsats av Ingeborg Roll Mosland – som ble nummer 7 på sprinten i går:- Jeg har et par litt mindre bom, og på slutten kjente jeg at jeg var skikkelig «kjørt». Men håper det kan være en ny topp 10 plassering, sa hun like etter løpet. Fasit – eller den endelige resultatlisten – viser at det ble 11. plass på jenta fra Oppsal.



Dette i en konkurranse hvor Lucie Dittrichova forsvarte sin seier på langdistanse fra junior-VM i fjor da hun på hjemmebane i dag var over 2 minutter foran lagvenninne Michaela Novotna – som vant sprinten i går. Viktorie Skachova kompletterte den tsjekkiske dominansen i dameklassen da hun var 3. beste tsjekkiske jente – som også ga bronsemedalje i dag.

Hos gutta var det Roll Moslands lagkamerat i Oppsal – Sondre Olaussen som imponert mest av de norske:

- Jeg har gjort veldig lite feil teknisk, samtidig som jeg har gjort gode veivalg. Rett og slett en bra gjennomføring, sa han like etter målgang – og la til:

- Jeg håper det kan bli en topp 10 plassering til slutt.

Med 9. plass til slutt kom han innenfor den «magiske» topp 10 grensa, og var samtidig beste Oppsal-løper på dagens langdistanse.

Alfred Bjørnerød var like bak – på 11. plass. Dette etter en tung start på løpet:

- Det er selvfølgelig veldig kjedelig å innlede løpet med en 2 minutters bom på førstepost. I tillegg mangler jeg også en del fysisk i dag. Det er skuffende, sa han.

En som langt ifra har skuffet så langt i junior-VM er sveitsiske Matthieu Buehrer. Han vant gull på sprinten i går. Dette fulgte han opp med ny seier – og gullmedalje i dag, snaue minuttet foran Zefa Faavae fra New Zwealand og hjemmeløperen Daniel Bolehovsky på bronseplass.



Eller svar det solid innsats av de øvrige norske løperne med Elisa Götsch Iversen (17), Ine Bohnhorst Tegdan (18), Kristoffer Strømdal Wik (20), Heidi K Sebjørnsen (21), Philip Lehmann Romøren (26) og Anna Taksdal (29) inne blant de 30 best på dagens langdistanse.



I morgen er det hviledag under junior-VM, før det fortsetter med mellomdistanse på fredag og skogsstafetter på lørdag.

Kilde og bilde: Norsk orientering