(Alle foto: Arrangøren/ Jan Chr Jerving)

Løpet går i ei kupert rundløype på 8,7 km på ein på ein del av Kongevegen over Filefjell.

Totalvinnar var Sigurd Hulbak frå Hemsedal IL på tida 34:50 minutt, nr to var Mario Midje Baltov, Aurland IL på 38:31 minutt. Tredje beste var Even Neshagen, Vang i Valdres på tida 39:49 minutt.

Totalvinnar Sigurd Hulbak.

Særdeles imponerande tid er det på 11-åringen Victor Løkken Larsen, Lærdal IL som vann yngre rekruttklassa på 43:06 minutt!

Kvinneklassa vart vunnen av arrangørklubbens eigen Bogusia Zwolinska på 44:48 min, nr 2 var Tuva Thommassen Fagerbakke på 45:09 minutt, (startnummer 116) og tredje beste var Synne Engen Andersen, Øystre Slidre IL (startnr 88) på 47:02 minutt.

Beste kvinne, Bogusia Zwolinska.

Løypa var tørr og fin, og været var perfekt å springe i. Ein tok seg og eitt bad i elva etter løpet. Tilbakemeldingane på arrangementet var veldig gode og det var løparar både lokalt og langvegsfarande.

Senadrott motbakkelag frå Søre Sunnmøre stilte for 9. gong i år i mosjonsklassa, og desse karane lova å koma att neste år og. Tommas Prozenko gjekk heile runda på krykker, då han skal operere hofta på mandag. Me ynskjer han lykke til.

Tommas Prozenko er klar for heile runda på krykker.

Mange barnefamiliar gjekk Galdane Rundt, og i mål vanka det medalje til alle. Ei mor rakk so vidt starten, for ho måtte amme babyen på 4 mnd fyrst, og ein annan kom med i siste liten for han måtte ta med dei fem ungane og barnevakten til start.

I konkurranseklassa var det premie til klassevinnarane, samt alle i rekruttklassa.

Dugnadsgruppa i 9. klasse på Lærdalsøyri skule hadde sal av mat og drikke og dette smakte godt etter ei hard økt.

Friidrettsgruppa i Lærdal IL takkarl alle som deltok på årets Galdane Rundt og ønskjer vel møtt neste haust!

Resultater:

Menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Sigurd Hulbak Hemsedal IL M 20-34 år 0:34:50 2 Mario Midje Baltov Aurland IL M 35-39 år 0:38:32 3 Even Neshagen Vang I Valdres M 16-19 år 0:39:49 4 Elias Dybdal M 20-34 år 0:40:00 5 Magne Kvalsøren IL Bjørn M 50-54 år 0:40:20 6 Tore Bjerkrheim Nesbyen.Il M 60-64 år 0:40:48 7 Henning Engen Andersen Øystre Slidre IL M 45-49 år 0:40:58 8 Audun Garvik Vestre Slidre M 16-19 år 0:41:14 9 Jonas Neshagen Vang I Valdres M 20-34 år 0:41:26 10 Pål Hage Kielland Sogndal IL M 35-39 år 0:42:27 11 Jan Sunde Jølster IL M 50-54 år 0:43:04 12 Victor Løkken Larsen Lærdal IL Gutar Yngre rekrutt 0:43:06 13 Øivind Bernes Mjøsdalen IL M 65-69 år 0:43:28 14 Thomas Barbeint Indre Sogn Kaldbadarlag (Isk) M 40-44 år 0:43:46 15 Geir Sveinung Alme IL Bjørn M 40-44 år 0:43:48 16 Magnus Jarl Midtvoll Lærdal Tennisklubb M 35-39 år 0:44:09 17 Olav Terum Aurland IL M 65-69 år 0:44:09 18 Ove Birger Stamneshagen Equinor M 55-59 år 0:44:16 19 Nils Garvik Vestre Slidre M 50-54 år 0:44:16 20 Hans Petter Hagheim LIL Team Tråve M 55-59 år 0:44:33 21 Jens Welo M 40-44 år 0:44:43 22 Jostein Skår Støfring Jølster IL M 60-64 år 0:45:13 23 David Løver Privat M 50-54 år 0:46:18 24 Ingvar Opdal M 16-19 år 0:46:21 25 Fredrik Sunde Jølster IL M 20-34 år 0:46:24 26 Håvard Uglenes Maristuen Lærdal IL Gutar Yngre rekrutt 0:46:24 27 Odd Inge Hellerud Vestre Spone IF M 50-54 år 0:47:58 28 Eirik Sognnes Venner av GOS M 35-39 år 0:50:05 29 Fredrik Østergren Lærdal IL Gutar Yngre rekrutt 0:50:08 30 Martin Eri Lærdal Gutar Yngre rekrutt 0:50:08 31 Pawel Krzywicki Team Hjertebank M 50-54 år 0:50:22 32 Herbjørn Brennhovd Gol IL M 75-79 år 0:51:05 33 Egil Haugen Fjellblom IL M 50-54 år 0:52:07 34 Nils Erik Hulbak Hemsedal IL M 70-74 år 0:52:40 35 Haakon Sandvik M 40-44 år 0:54:01 36 Gaute Lægreid Kuliklubben M 20-34 år 0:54:57 37 Øystein Østergren Lærdal IL M 40-44 år 0:55:02 38 Christian Smith-Sivertsen Filefjell Mountain Runners M 65-69 år 0:57:33 39 Sigmund Årbogen KIL M 50-54 år 1:01:39 Kvinner: 1 Bogusia Zwolinska Team Tråve/Il Lærdal K 40-44 år 0:44:49 2 Tuva Thomassen Fagerbakke K 20-34 år 0:45:09 3 Synne Engen Andersen Øystre Slidre IL Jenter Yngre rekrutt 0:47:02 4 Ida Molde Lappegard Fjellet IL K 20-34 år 0:47:09 5 Linda Uglenes Maristuen Lærdal Il/Team Tråve K 45-49 år 0:47:21 6 Rita Holdhus K 45-49 år 0:47:48 7 Åslaug Golf Kaardal Team Tråve, Lærdal IL K 40-44 år 0:48:00 8 Anna Margrethe Tråve Lærdal Il/Team Tråve K 65-69 år 0:48:31 9 Ingvild Kleivane BPI K 20-34 år 0:50:30 10 Andrea Maurland Team Tråve/Lærdal IL K 20-34 år 0:51:22 11 Linda Hillestad Linga Team Tråve K 35-39 år 0:52:03 12 Lilja Kayser Kuliklubben K 20-34 år 0:55:03 13 Anne Synnøve Lunde Jotunheimen IL K 40-44 år 0:55:52 14 Gro Molde Lappegard Fjellet IL K 50-54 år 0:56:54 15 Ingvild Jerving Lærdal IL K 20-34 år 0:57:21 16 Åsne Engen Andersen Øystre Slidre IL Jenter Yngre rekrutt 0:57:35 17 Lise Bergheim Mikkelsen Vestland Bedriftsidrett K 50-54 år 0:58:16 18 Annelin Hoff Bybanen AS K 35-39 år 1:01:16 19 Sissel Engen Andersen Øystre Slidre IL K 50-54 år 1:10:24 20 Heidi Årbogen KIL K 45-49 år 1:11:22

Resultater pr. klasse