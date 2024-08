I følge arrangør Arild Sunde, kommer ikke folk til Møkster Maraton for å sette pers, men for den gode stemningen.

– Vi hadde mange fornøyde deltakere. Blant annet Harald Sel på 81 år. Han var storlig impornert over løype og arrangement, og vil komme tilbake sammen med fleire andre til neste år. Han har allerede bestillt plass til ovenatting, sier Arild.



Vinner: Birte Hellen ble beste dame på halvmaraton under Møkster Maraton 2024. (Foto: Arild Sunde)



Før start: Det var til sammen 40 stykker som stilte til start på maraton og halvmaraton. (Foto: Arild Sunde)



På pallen: Linda Børnes kom på andreplass på halvmaraton. (Foto: Arild Sunde)



Rekordholder: I følge arrangøren satte Mats Kristian Mollandsøy Sørensen Guinness -rekord på hvor fort det var mulig å løpe halvmaraton i terrenget med barnevogn under Møkster Maraton. Vi har ikke lyktes å få rekorden bekreftet, men tida til Mats Kristian ble på imponerende 1.36.01. (Foto: Arild Sunde)



Vinner: Frederick Dahl vant maratondistansen under Møkster Maraton. (Foto: Arild Sunde)



Kafedrifta: Det var mulig å kjøpe både pølser, grøt og kaffe etter målgang. (Foto: Arild Sunde)



Sosialt: Geir Dybdahl løp maraton under Møkster Maraton og tar seg tid til å hilse på fotografen. (Foto: Arild Sunde)



På pallen: Peter Viveen kom på andreplass på maraton. (Foto: Arild Sunde)



Fornøyd: Nr 4084 Bjørn Tore Taranger vant et nautisk maraton under Møkster Maraton, og var strålende fornøyd etterpå. På sin Facebookside skriver han følgende «1. plass og ny løyperekord under årets utgave av en Nautisk maraton på perlen over alle perler - øyen over alle øyer - MØKSTER. Funfact: en nautisk mil er 1852 meter. Ganger du 1852 meter med 4,2 så får du også svaret på hva en Nautisk maraton er. Gjestfriheten og stemningen er enestående. Man blir virkelig tatt imot med åpne armer. Tusen hjertelig takk for all kjærlighet, heiing og god energi dere gir oss.» (Foto: Arild Sunde)