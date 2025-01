Søre Osen Idrettslag har investert tid og penger i løypetraséen og har fått preparert hele den 4 mil lange traséen jevnlig med ny løypemaskin etter det kjærkomne snøfallet på nyåret. Siste oppdatering søndag 19.01 lyder:

- Trysil-Knut-løypa kjøres i dag. Veldig fine forhold i 99% av løypa, men enkelte plasser må det skyves inn litt snø. De som skal ut å teste løypa bør ta det rolig ned mot Tørberget og ved hyttefeltet etter start. Disse feltene utbedres i dagene som kommer.

Fra starten for den første av de tre puljene i turklassene nede på Osensjøen i 2024. (Foto: Monika Søberg/Lokalavisa Trysil-Engerdal)

Løypa er 40 km med vel 500 høydemeter. Det er puljestart basert på egenseeding. For å være sikret plass i den puljen du mener du hører hjemme, må du melde deg på før startfeltene er fylt opp.

Pulje 1: Start klokken 11.00. forventet sluttid under 2 timer

Pulje 2: Start klokken 11.03, forventet sluttid under 2.20 timer.

Pulje 3: Start klokken 11.06, forventet sluttid under 4 timer.

Trimklassen: Valgfri distanse og starttid.

Det er fire drikkestasjoner underveis samt ved målgang. Dusjmuligheter finnes ved barneskolen i umiddelbar nærhet til start- og målområdet. Det er premiering av den beste tredelen i hver klasse for kvinner og menn inndelt slik: 15-16 år, 17-18 år, 19-20 år og 5-årsklasser fra 21 år og oppover. Trysil-Knut rennet er som tidligere seedingsrenn til Birkebeinerrennet og Vasaloppet.

Danske Glenn Kjær mot mål i 2023-utgaven. (Foto: Rolf Bakken)

Henrik Olimb fra Jevnaker vant rennet i den samme løypa ble tatt i bruk i fjor på tiden 1:58:26 under litt kalde og trå forhold med 10-14 minusgarder. Lene Ådlandsvik fra Sørskogbygda var suveren vinner av kvinneklasen på 2:25:50.

Spurtbakken opp mot målstreken med flagget som alltid er heist i Søre Osen på renndagen. (Foto: Rolf Bakken)

