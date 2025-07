Folksam Grand Prix er en serie sommerstevner i svenske byer som også tiltrekker seg norske deltakere. Årets første gikk i Karlstad 3. juli og det siste i Göteborg 26. juli. Også i Varberg 7 mil sør for Göteborg ble det arrangert GP-stevne tirsdag 22. juli med sju norske distanseløpere på start.

Åsmund Sunde Førde fra Jølster perset med tre og et halvt sekund til 8:15,17 da han var best at tre nordmenn med 3. plass på 3000 meter. Etter uttaket til U20-EM 29.07 får 18-åringen løpe både 1500 og 3000 i mesterskapet som går i Tampere neste helg, 7- 10. august.

På 5000 m stilte både Kristine Lande Dommersnes og Kristine Eikrem Engeset i A-heatet. Det var absolutt Haugesunds Kristine som hadde den beste dagen og var best av fire løpere bak de to suverene i feltet. Med 3. plass på 15:50,10 var hun bare to sekunder bak persen satt i Brüssels for to måender siden. For Norna-Salhus' Kristine ble løpet et steg tilbake fra sesongåpningen i Karlstad for tre uker siden med 16:04,22.

Anderas Fantoft fra Gneist tok 2. plassen i A-finalen på 800 m på 1:50,23, og tvilingsøster Karoline perset på samme distanse da hun vant C-heatet på 2:17,77.

Halvt norske Andraas Kramer forbedret forøvrig den svenske rekorden på 1000 meter med 1,7 sekunder i stevnet som han vant på 2:14,96.

Norske distanse-resultater: