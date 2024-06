Sterk tid av Josefine Tomine Eriksen på 800 meter

For en måned siden løp Sem-løperen Josefine Tomine Eriksen inn til ny pers med 2.02,34 under PAC-12 Track and Field Championships i Boulder, USA. Sist fredag forbedret hun den persen til sterke 2.01,66 da hun deltok i NCAA Outdoor Championship i Eugene. Hun har nå den femte beste tiden i Norge gjennom alle tider. Tiden hennes fra Eugene er årsbeste i Norge.



Nora Haugen fra Sandnes IL løp også i Eugene, og noterte tiden 2.03,47. Hennes ferske pers er fra slutten av mai i år, og lyder 2.02,68.



Pl Athlete Time Heat (pl) 1 Michaela ROSE LSU [JR] 1:59.90 Q 2 (1) 2 Juliette WHITTAKER Stanford [SO] 2:00.09 Q 3 (1) PB 3 Gabija GALVYDYTE Oklahoma State [JR] 2:00.11 Q 3 (2) PB 4 Roisin WILLIS Stanford [SO] 2:00.21 q 3 (3) PB 5 Sanu JALLOW Arkansas [SO] 2:00.40 Q 2 (2) 6 Aniya MOSLEY Ohio State [SO] 2:00.80 q 3 (4) PB 7 Sophia GORRIARAN Harvard [FR] 2:00.87 q 2 (3) 8 Victoria BOSSONG Harvard [JR] 2:01.20 2 (4) 9 Kelly-Ann BECKFORD Houston [SR] 2:01.36 2 (5) 10 Hayley KITCHING Penn State [SO] 2:01.47 Q 1 (1) 11 Josefine ERIKSEN Utah [JR] 2:01.66 3 (5) PB 12 Makayla CLARK Iowa State [SO] 2:01.72 2 (6) PB 13 Lauren TOLBERT Duke [SO] 2:01.79 Q 1 (2) PB 14 Makayla PAIGE North Carolina [SO] 2:02.25 1 (3) 15 Kelsey SCHWEIZER Missouri [SR] 2:02.39 2 (7) PB 16 Gladys CHEPNGETICH Clemson [FR] 2:02.45 1 (4) 17 Smilla KOLBE North Florida [SO] 2:03.21 1 (5) 18 Kate JENDREZAK UCLA [SR] 2:03.42 1 (6) 19 Nora HAUGEN St. John's [SO] 2:03.47 3 (6) 20 Sylvia CHELANGAT South Carolina [SO] 2:04.50 2 (8) 21 Aaliyah MOORE Kansas [JR] 2:04.61 3 (7) 22 Sydney STEELY Kentucky [SR] 2:05.81 1 (7) 23 Joanna ARCHER Grand Canyon [SR] 2:06.58 1 (8) Wilma NIELSEN Washington [JR] DNS 3

Fem utøvere i aksjon under BMC Grand Prix Watford

Fem norske løpere var på plass i Watford og deltok i stevnet BMC Grand Prix lørdag 8 juni.



800 meter

Robin Wathne Nedrehagen løp i F-heatet på 800 meter og ble nummer tre på tiden 1.53,10. Tiden er et snaut sekund svakere enn hans pers fra august 2021.

Mens 800m F Pos Perf Name AG Club SB PB 1 1:51.52 Will Steadman PB U20 Chelmsford 1:51.52 1:51.52 2 1:52.30 Euan Pinder PB U20 Chiltern 1:52.30 1:52.30 3 1:53.10 Robin Wathne Nedrehagen SB SEN Norway 1:53.10 1:52.20 4 1:53.63 Stanley Clarke U23 Sutton-in-Ashfield/Birmingham Uni 1:53.05 1:53.05 5 1:54.53 Jaran Singh U23 Harrow/Aston Uni 1:53.63 1:53.63 6 1:54.65 Archie Pinder U20 Chiltern 1:54.08 1:54.08 7 1:55.96 Nathan Brown SB SEN 1:55.96 1:52.62



1500 meter

Fire løpere var i aksjon på 1500 meteren i Watford. Vetle Farbu-Solbakken fra BUL løp til ny pers med nesten to sekunder i C-heatet, og noterte 3.45,99. Hans tidligere rekord var 3.47,94 som han satte i Tønsberg for en måned siden. På nøyaktig samme tid i Watford, løp lagkamerat i BUL, Simon Steinshamn. Også dette var ny pers, senket fra 3.46,66. Mats Hauge fra Gular løp i D-heatet og fikk tiden 3.50,54.



Mens 1500m C Pos Perf Name AG Club SB PB 1 3:43.27 Duncan Robinson SB U23 Giffnock North/Glasgow Caledonian Uni 3:43.27 3:42.81 2 3:43.39 Harry Wakefield PB SEN Salford H 3:43.39 3:43.39 3 3:43.96 Tom Syckelmoore PB SEN Basingstoke & Mid Hants 3:43.96 3:43.96 4 3:44.26 Ben Claridge PB SEN Abingdon/Bath Uni 3:44.26 3:44.26 5 3:44.44 Oliver Barbaresi PB SEN Thames Valley/Imperial College 3:44.44 3:44.44 6 3:44.46 David Holman PB U23 Blackburn/Wingate University 3:44.46 3:44.46 7 3:44.87 Simon Coppard SB SEN Tonbridge/Loughborough Students 3:44.87 3:43.15 8 3:45.90 Dage Minors SB SEN Franklin Pierce/Bermuda 3:45.90 3:41.24 9 3:45.99 Vetle Farbu-Solbakken PB U23 Norway 3:45.99 3:45.99 10 3:45.99 Simon Steinshamn PB SEN Norway 3:45.99 3:45.99 11 3:46.26 Alasdair Kinloch PB SEN Tonbridge/Loughborough Students 3:46.26 3:46.26 12 3:46.32 Mark Hanrahan PB U23 3:46.32 3:46.32 13 3:54.64 Shane Moran PB U23 Ireland 3:54.64 3:54.64

Mens 1500m D Pos Perf Name AG Club SB PB 1 3:46.72 Benjamin Davies SB SEN Bedford & County 3:46.72 3:43.38 2 3:48.09 Kristers Kudlis PB U20 Latvia 3:48.09 3:48.09 3 3:48.42 Henry Dover PB U20 Shaftesbury Barnet/Suffolk Schs 3:48.42 3:48.42 4 3:48.92 James McCrae SEN Hallamshire 3:47.47 3:45.62 5 3:49.51 Miles Clisham PB SEN Coventry/Leeds Beckett Uni 3:49.51 3:49.51 6 3:50.54 Mats Hauge SB SEN Norway 3:50.54 3:39.40 7 3:50.62 Quinn Miell-Ingram U20 Radley 3:49.45 3:49.45 8 3:51.32 Jonathan Makwarth PB SEN Denmark 3:51.32 3:51.32 9 3:53.09 Andrew Smith SB SEN Leeds City/Leeds Beckett Uni 3:53.09 3:40.55 10 3:54.36 Max Price U23 Birchfield H/Leeds Beckett Uni 3:48.70 3:48.07 11 3:56.68 Tom Waterworth U20 Huntingdonshire 3:55.54 3:55.54 12 3:58.65 Matthew Snowdon SB SEN Ipswich 3:58.65 3:46.46

Christina Toogood var eneste norske kvinne i Watford. Hun løp i C-heatet på 1500 meteren og fikk tiden 4.25,88.