Til tross for mange godværsdager i Nord-Norge denne sommeren, så var det lite sol og desto mer regn under Bodø Run Festival 10. august. Men mange møtte opp og fikk en frisk og fin løpetur gjennom Bodøs gater likevel.

231 løp halvmaraton, 266 tok seg til mål på 10 km og 101 løp 5 km. I tillegg var det barneløp og en 10 km lang stafett der 8 lag med maks 5 løpere på hvert lag deltok. Halvmaraton og 10 kilometeren foregikk i kontrollmålte løyper.

Det var en pen økning i deltakelsen fra i fjor. Da var det med 70 løpere på 5 km, 135 løp 10 km og 104 halvmaraton. Og økningen skjedde til tross for at det da var blå himmel og solskinn mot regntunge skyer i år.

Traseene er nokså flate, og med god form inne så går det å løpe fort til tross for regnvær. Tre kvinner løp under 38 minutter på 10 km, og aller raskest var Emilie Krey Ludviksen som løper for Tromsø Løpeklubb. 32-åringens vinnertid på 35.13 viser fin framgang fra samme løp i fjor da hun brukte 37.09.

30.49 i sololøp av Bratsberg-løper Tommy Bangjord Hove lar seg også høre. Han hadde over 2 minutts seiersmargin til Per-Christian Pedersen som skildra løpsforholda og opplevelsen slik i sin Strava-rapport:

"Bodø run 🥈 Tid: 33.05. Var det jeg hadde i dag. Mer å gå på her, langt fra i kjelleren. Bra økt! Skulle fått meg en ny 10 km om kort tid nå. Ikke så ille forhold, selv om det var mye regn. Milevis bak vinneren som var i en egen klasse!"

På 5 km ble det seier til Anne Skatland som løp på 19.33, og Glenn Trane som brukte 16.26. Halvmaratonløpet ble vunnet av Ingrid Eliassen Eriksen og Jon Arne Gaundal som brukte henholdsvis 1.21.52 og 1.11.04. Mens Skatland vant med over 9 minutter, hadde Gaundal andremann Thomas Jeremiassen bare 38 sekunder bak seg i mål.



Emilie Krey Ludviksen løp nesten 2 minutter fortere enn i samme løp i fjor og vant 10 kilometeren på 35.13. (Foto: Ivar Olsen)



Birk Beiron Raade holdt både farten og humøret oppe i regnet. 39.25 ble 10 km-tida hans. (Foto: Ivar Olsen)



5 km kvinner 1 Anne Skatland NOR MO I Rana 19:33.0 2 Maja Gynnild NOR Trondheim 19:54.0 3 Matilde Rose Blagden NOR Bournemouth Athletics Club 23:04.0 4 Reidun Bie NOR NAY Fauske 23:16.0 5 Mina Marie Solheim NOR Tromsø 24:40.0 6 Mari Furumo NOR Rognan 25:02.0 7 Lise Lunde NOR NAY Fauske 27:19.0 8 Ragnhild Leithe Karlsen NOR Valnesfjord IL 27:32.0 9 Katrine Daae Gullhav NOR Bodø 28:24.0 10 Lene Leithe NOR Valnesfjord IL 28:28.0 11 Elisabeth Storvoll Bådsvik NOR Tverlandet 28:42.0 12 Vilde Sundsfjord NOR Bodø 28:50.0 5 km menn 1 Glenn Trane NOR Bodø Friidrettsklubb 16:26.0 2 Marius Johan Jensen NOR Bodø 18:02.0 3 Max Øren Opheim NOR Fauske il Langrenn 18:43.0 4 Petter Ferdinand Bangfil NOR Haiene 19:01.0 5 Rasmus Jakobsen NOR Bodø 19:59.0 6 Adrian Grønnslett NOR Addag 20:01.0 7 Lars Murbræch NOR Bodø 20:27.0 8 Nils Meyer Andreassen NOR Innstranda IL Langrenn 20:39.0 9 Emil Øren Opheim NOR Fauske il Langrenn 20:44.0 10 Aiden Blagden NOR Bournemouth Athletics Club 20:55.0 11 Matheo Imingen Iversen NOR Bodø/Glimt 21:20.0 12 Svein Øien Eggesvik NOR Mehamn IL 21:39.0 10 km kvinner 1 Emilie Krey Ludviksen NOR Tromsø Løpeklubb 35:13.0 2 Josefine Brekke NOR Oslo 36:32.0 3 Live Lindemark NOR Oslo 37:48.0 4 Gerd-Elin Øien Eggesvik NOR Nordkyn IL 41:52.0 5 Julie Voktor Pedersen NOR Bodøbodø 42:28.0 6 Trine Larsen NOR Bodø Bauta løpeklubb 44:32.0 7 Julie Bergh Skogli NOR Oslo 44:33.0 8 Helene Nielsen NOR Bodø Bauta løpeklubb 44:41.0 9 Synnøve Larsen NOR Bodø Bauta 44:48.0 10 Marte Notkevich Imingen NOR Bodø Bauta løpeklubb 44:55.0 11 Hannah Havnås NOR Bjørkelangen 44:57.0 12 Kristine Rishaug Ruus NOR Team Pøbel 45:04.0 10 km menn 1 Tommy Bangjord Hove NOR Bratsberg IL 30:49.0 2 Per-Christian Pedersen NOR IK Hind 33:05.0 3 Kenneth Rise NOR Bodø Bauta løpeklubb 34:57.0 4 Theodor Botten NOR Tverlandet il 35:04.0 5 Sigve Høyen Wærstad NOR Acea Properties 35:07.0 6 Brynjar Lien Schulerud NOR Tromsø Løpeklubb 35:10.0 7 Vegard Veisetaune NOR Tverlandet IL 35:38.0 8 Steffen Bentsen NOR Rindal IL 35:52.0 9 Erling Eggesvik NOR Nordfjorden IL 35:59.0 10 Håvard Veisetaune NOR Tverlandet IL 36:08.0 11 Ruben Notkevich Imingen NOR Haaland Nord 36:17.0 12 Erlend Mosand NOR Lofoten Løpeklubb 36:22.0 12 Fredrik Grønning Lie NOR Bodø Bauta løpeklubb 36:22.0 Halvmaraton kvinner 1 Ingrid Eliassen Eriksen NOR Bodø Bauta løpeklubb 1:21:52.0 2 Ingvild Cappelen Wik NOR Tromsø 1:31:06.0 3 Malene Joensen NOR Aalborg 1:31:39.0 4 Inger Hilling NOR Bodø 1:34:20.0 5 Rita Solheim Paulsen NOR Bodø Bauta løpeklubb 1:35:36.0 6 Hanna Norheim Jakobsen NOR Valnesfjord IL 1:36:05.0 7 Janina Lamøy NOR Bodø Bauta 1:37:24.0 8 Tora Aasli NOR Bodø 1:37:27.0 9 Line Stensholm NOR Tverlandet 1:37:38.0 10 Caroline Gjestemoen NOR Bodø Bauta 1:38:05.0 11 Cecilia Richter DEN Bodø Bauta løpeklubb 1:38:14.0 12 Kjersti Marie Djupvik NOR Eidsvoll Verk 1:38:21.0 Halvmaraton menn 1 Jon Arne Gaundal NOR Steinkjer Friidrettsklubb 1:11:04.0 2 Thomas Jeremiassen NOR Tverlandet 1:11:42.0 3 Kevin Slettmyr NOR Bodø Bauta Løpeklubb/Nordasfalt 1:18:15.0 4 Espen Skiri NOR Ntnui Orientering 1:18:52.0 5 Håkon Mathias Sandberg NOR Glomfjord 1:20:28.0 6 Jan David Salangi NOR Bodø Bauta løpeklubb 1:20:34.0 7 Thomas Sigurd Bertheussen NOR Nordkapp Løpeklubb 1:21:10.0 8 Dan Stenberg NOR Kvernaland 1:22:26.0 9 Frank Christoffersen NOR Bodø Bauta løpeklubb 1:23:21.0 10 Preben Hanssen NOR MO I Rana 1:24:02.0 11 Armand Aune NOR Widerøe Ground Handling 1:24:12.0 12 August Sandnes Sollund NOR Bodø Bauta løpeklubb 1:24:25.0



Alle resultat



Ørjan Skjelvareid løp målbevisst og klokka inn på 41.10. (Foto: Ivar Olsen)



Mae Feluchi Fjelde var ei av mange som viste synlig prov på løpeglede i gatene i Bodø. (Foto: Ivar Olsen)