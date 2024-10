Søndag 27. oktober ble den 51. utgaven av Svalandsgubben skauløp gjennomført av Birkenes IL i Agder. Løpet kalles på folkemunne «høstens villeste, våteste og morsomste eventyr». 27 kilometer på asfalt, sti, myr, steinur, i søle og på grusvei.

Det var totalt 972 startende på de forskjellige løypene; Knøttegubben 500 m, Minigubben for 5 km, Kortgubben for junior og damer 13 km samt Gubben for damer og herrer 27 km.

28 mm regn natta før løpet gjorde forholdene både vanskelige og tunge, noe vinnertidene bar preg av. Sol og 10 varmegrader var perfekt da startskuddet gikk klokka 11:00.

Langløypa - 27 km

Vinner i herreklassen var ikke helt uventet Eirik Gramstad, Sportsklubben Vidar, på tida 1.56,12. Hans 8. seier i skauløpet. Andremann var fjorårsvinner Hans Petter Berg Rolke, Kristiansand Løpeklubb/Team Rustad på tida 1.56,25.

Vinner i dameklassen ble Ingvild Sangesland, Søgne IL, på tida2.20,16.

Kortløypa - 13 km

I kortløypa for damer stakk ikke ukjente Marianne Andersen, Kristiansand Løpeklubb, av med seieren på tida 1.03,54.

Marianne Andersen, Kristiansand Løpeklubb i mål etter å ha vunnet Kortgubben for damer (foto Tonje Teigen)

Juniorklassen for damer (13 km) ble vunnet av Birkenes IL sin egen Othelie Håbesland Holm, på tida 1.13,11

Othelie Håbesland Holm, Birkenes IL løper inn til seier i juniorklassen for damer. Jakob Vreim Ludviksen ligger i gresset og hviler ut etter sitt løp. (Foto: Tonje Teigen)

Juniorklassen for herrer ble et spurtoppgjør mellom Sondre Harstad Rinde, IL Skarphedin og Elias Gumpen Engesland, Birkenes Il. Sondre klarte å komme 12 sekunder foran Elias i mål.

Sondre Harstad Rinde, IL Skarphedin, fornøyd etter å ha vunnet juniorklassen på tida 55,37. (Foto: Tonje Teigen)

Femti års historie

Svalandsgubben ble arrangert første gang i 1974. Da med 76 deltakere til start. Siden oppstarten har det krevende 27 km lange terrengløpet blitt en nærmest myteomspunnet klassiker på Sørlandet. Myr, gjørme, bekker og elver. Ned steinete skrenter og opp bratte motbakker. Alt dette og mer til skal man gjennom i Svalandsgubben. Om man tror man kan komme seg tørrskodd til mål, så vet man fint lite om hva man har begitt seg ut på. Man må snarere kalkulere med å plumpe uti til livet opptil flere ganger på ferden over Storehei og forbi Svalandstårnet. Det gjelder å knytte skolissene godt, ellers må man starte graving i gjørma på jakt etter en forsvunnet joggesko.

Deltakelsen i Svalandsgubben har økt jevnt og trutt siden oppstarten i 1974. I 2014 var det for første gang over 600 som fullførte den 27 km lange "Gubben", 551 menn og 92 kvinner - og altså totalt 643 fullførende. Dette har siden vært deltakerrekord inntil løpets 50-årsjubileum i fjor da den rekorden ble slått da hele 680 fullførte de 27 kilometerne og det var totalt 831 fullførende på alle distanser.

I år var det 659 som fullførte 27 km, mens 845 fullførte totalt. Sistnevnte var altså litt mer enn i fjor.

Har deltatt alle ganger

Det var Trygve Løland som sammen med sin bror Torfinn og Kristian Svaland tok initiativet til Svalandsgubben i 1974. 77-årige Løland fullførte i år løpet for 51. gang og har dermed deltatt alle ganger Svalandsgubben har blitt arrangert.



Initiativtakere: Sammen med sin bror Torfinn tok Trygve Løland (t.v.) og Kristian Svaland (t.h.) initiativet til Svalandsgubben Skauløp i 1974. Løland har fullført samtlige 51 utgaver av løpet. (Arkivfoto: Bjørn Vidar Lie)

Alle resultater

Beste kvinner på Svalandsgubben 27 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Ingvild Sangesland Søgne IL 02:20:16 2 Solveig Steinsland Team Steinsland 02:22:50 3 Vilde Malmei Nydalens Skiklub 02:26:09 4 Hege Linn Eie Vatland Lille Eigås Sport 02:29:31 5 Stine Borgli Sandnes Sykkelklubb 02:32:28 6 Randi Marie Dyrkolbotn Mandal og Halse IL-Friidrett 02:34:20 7 Stina Meinicke Sportsklubben Vidar 02:37:49 8 Johanne Birkeland Abrahamsen Bergen 02:38:53 9 Silje Skorve Skarpeid GTI Friidrettsklubb 02:40:51 10 Maria Rolke Oslo 02:41:39 11 Oda Kristine Sølsnæs Rosseland Sportsklubben Vidar 02:44:30 12 Line Johansson Sørild FIK 02:44:47 13 Ingrid Bøylestad Landa Froland IL / Froland 02:46:22 14 Trine Holmer-Hoven Kristiansand Løpeklubb 02:49:25 15 Torhild Skagestad Otra IL 02:51:09 16 Hilde furuborg Kristiansand Løpeklubb / Kristiansand Kommune 02:54:07 17 Lena Håland Therkildsen Grimstad 02:54:52 18 Turi Jorud Kristiansand S 02:55:08 19 Caroline Viervang Kristiansand S 02:55:11 20 Marte Henriksen Arendal 02:55:28

Beste menn på Svalandsgubben 27 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Eirik Gramstad Sportsklubben Vidar 01:56:12 2 Hans Petter Berg Rolke Kristiansand Løpeklubb / Team Rustad Oslo 01:56:25 3 Åsmund Wiberg Otra IL 01:56:27 4 Anders Tveit Birkenes IL 01:58:43 5 Atle Wendel Scheie IK Tjalve / Team Scheie 01:59:06 6 Tom Erik Halvorsen GTI Friidrettsklubb 01:59:35 7 Lars Aasheim Svaland Birkenes IL 02:00:44 8 Magnus Lian AARRESTAD Hsg-Gronntreningslag 02:01:24 9 Kristian Pytten Kristiansand S 02:03:42 10 Helge Eidsnes Kristiansand Triathlon 02:04:35 11 Christian Bøen Kristiansand Løpeklubb 02:04:59 12 Andreas Mjåland Kristiansand S 02:05:16 13 Olav Meling SPIKKELAND Gular, IL 02:05:24 14 Per Anders Dugstad Birkenes IL 02:06:03 15 Ole Holbæk Vindbjart il / Holbæk Rør 02:06:14 16 Knud Kalsås Kristiansand Løpeklubb 02:07:39 17 Lars Helge Birkeland Birkenes IL 02:07:55 18 Martin Grundetjern Fjellstad Vindbjart / Montér Vennesla 02:08:04 19 Odd Inge Knabenes 4470 Storekvina 02:08:17 20 Mathias Øivind Andresen NTNUI 02:08:25

Beste kvinner junior på Kortgubben 13 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Othelie Håbesland Holm Birkenes IL 01:13:11 2 Elif Kurt IK Grane 01:15:39 3 Nora Fauske Heia Birkenes IL 01:20:01 4 Kajsa Harstad Arntsen IL Heming 01:21:52 5 Eva Aamland Kristiansand S 01:28:26 6 Åsne Nomeland Valle IL 01:28:56 7 Andrea Kverneland Andersen Birkenes IL 01:34:08 8 Johanne Sletten Bjorå Solkroken IL 01:39:59 9 Ingrid Lyngvi-Østerhus Færvik 01:49:26

Beste menn junior på Kortgubben 13 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Sondre Harstad Rinde Skarphedin, Idrettslaget 55:37:00 2 Elias G Engesland Birkenes IL 55:49:00 3 Vemund Myhre Vegårshei IL / Vegårshei 57:16:00 4 Tobias Harstad Rinde Skarphedin, Idrettslaget 58:35:00 5 Johannes Gumpen Engesland Birkenes IL 01:01:00 6 Brage Bjorvand Josefsen Oddersjaa SSK 01:02:57 7 Torbjørn Grindheim Otra il 01:03:18 8 Jesper Krakstad Imås Ski/Hovden ski Gymnas 01:03:38 9 Lauritz Dyrkolbotn Mandal og Halse IL-Friidrett 01:03:59 10 Håkon Auale Lundvall Froland IL / Froland Skiskyting 01:05:02

Beste kvinner på Kortgubben 13 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Marianne Andersen Kristiansand Løpeklubb 01:03:54 2 Julie Meinicke Jutul, IL 01:06:19 3 Trude Harstad Skarphedin, Idrettslaget / Sparebanken Sør 01:12:22 4 Kamilla Nesset Saltermark Runstøren Løpeklubb 01:16:08 5 Elisabeth Gill Kristiansand S 01:21:15 6 Tonje Ramse Otra IL 01:21:29 7 Irene Moe Bygland IL 01:28:57 8 Karoline Espelid Östling Kristiansand S 01:29:16 9 Heidi Johansen Hisøy OK 01:31:44 10 Kine Roel Omland Otra IL 01:32:23

Svalandsgubben. (Foto: Bjørn Johannessen)