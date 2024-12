To OL-bronser ga mersmak

Grant Fisher avsluttet 2024-sesongen med to historiske OL-bronser på 5000 og 10000 meter i Paris. Amerikaneren ble den første fra USA til å ta medalje på begge distansene i samme OL. Nå ser han frem mot 2025 med klare ambisjoner om å ta et nytt steg opp på pallen.

- Det var noen utrolige øyeblikk i Paris som jeg aldri vil glemme. Men nå handler alt om 2025, i hvert fall i mitt hode, og det er tid for å tenke i retning Tokyo, sier Fisher, ifølge nettstedet Lets Run.



Om Jakob Ingebrigtsen: - Han er et dyr

I kampen om gull på 5000 meter står én mann i sentrum: Jakob Ingebrigtsen. Ingebrigtsen har dominert distansen med tre strake mesterskapsgull og er ubeseiret på 5000 meter de siste fem årene. Ingebrigtsen vant OL-finalen i Paris på imponerende vis, men Fishers trener Mike Scannell tror nordmannen kan utfordres med riktig strategi.

- Han er et dyr og ser uslåelig ut, men det er noen sprekker i rustningen. Det handler om å finne de riktige løpstaktiske grepene. Cole Hocker klarte det, sier Scannell.

Fisher selv er klar på at ingenting kommer gratis på det øverste nivået:

- Jakob er utrolig god, men han er ikke umulig å slå. Det gjelder å gjøre alt riktig og utnytte de sjansene man får, sier Fisher.



Cheptegei: - Neste år er det din tur

På 10000 meter har Fisher vært nær toppen, og OL-vinner Joshua Cheptegei mener at amerikaneren har det som skal til for å lykkes. Etter finalen i Paris sa Cheptegei til Fisher:

- Du tar det neste år.

Fisher, som bare var 32 hundredeler bak Cheptegei over målstreken, setter pris på de ordene, men vet at konkurransen er hard.

- Det betyr ikke at det kommer til å skje automatisk. Ingenting er garantert i denne idretten, sier han.



Grand Slam Track blir en ny utfordring

2025-sesongen blir annerledes for Fisher, som har signert for Grand Slam Track-serien. Her skal han konkurrere på 3000 og 5000 meter i fire stevner mellom april og juni, inkludert åpningen i Kingston (Jamaica) i starten av april. Selv om Fisher ser på serien som en god mulighet til å konkurrere mot verdens beste, er VM i Tokyo det store målet for året.



- Jeg vil være på mitt beste i Tokyo, sier Fisher.



Vil finne riktig treningspartner

For å kunne ta neste steg i utviklingen, vurderer Fisher å få en treningspartner i 2025. Etter å ha trent mye alene under trener Mike Scannell i Park City, Utah, ønsker han nå noen som kan presse ham i hverdagen. Men det må være riktig person:

- Jeg vil heller trene alene enn å legge til feil person i gruppa, sier Fisher.



Han er tydelig på at den rette treningspartneren både må være i verdenstoppen, samt passe godt inn personlig.



Blikket rettes mot Tokyo

Med et klart fokus på finpussing av treningen og en sesong som inkluderer både Grand Slam Track-stevner og VM, er Fisher fast bestemt på å bygge videre på suksessen fra 2024. For nordmenn blir det ekstra interessant å følge amerikanerens utvikling mot en ny duell med Jakob Ingebrigtsen i VM-finalen på 5000 meter.



- Jeg er motivert og klar for å gjøre jobben som trengs. Målet er å stå øverst på pallen i Tokyo, avslutter Fisher.