Opprinnelig var det meningen at årets renn skulle starte i Hakadal, men arrangøren melder nå om at starten i år vil gå fra riksanlegget i Holmenkollen på grunn av skogsdrift. Første matstasjon blir som tidligere år på Kikut etter ca. 17 km. Her kommer årets løype inn på orginaltraseen og følger denne via Løvlia, Kleivstua, Sollihøgda og helt til mål i Asker. Distansen skal med dette bli 90 kilometer slik den pleier. Det blir seks matstasjoner underveis. Det blir også smørestasjoner.

Fra målgangen i Asker blir det satt opp busstransport tilbake til Holmenkollen hvor det også er parkeringsplasser.

Grenaderløpet er seedingsrenn for både Birkebeinerrennet og Vasaloppet.

Påmelding kan gjøres via www.grenaderen.com eller direkte på EQTiming.

Påmeldingsfristen er lørdag 1. februar. Etteranmelding til onsdag 12. februar. Og rennet arrangeres altså lørdag 15. februar.

Gå til påmeldingen her

Arrangørens nettside finner du her

Arrangementets Facebook-side

Rennets historie Grenaderen (eller Grenaderløpet) gikk opprinnelig fra Hakadal i Nittedal til Asker og arrangeres til minne om en hendelse under Karl XII av Sveriges første felttog i Norge i 1716. En grenader fikk den gang ordre om å dra raskest mulig med en beskjed til de norske forsvarsstyrkene. Grenaderløpet ble som turrenn arrangert første gang i 1969 til minne om denne hendelsen.

Hele denne historien kan du lese her.