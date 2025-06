Vestfold Historic Ultra Trail (VHUT), som i år ble arrangert for 6. gang, tok løperne med på en skikkelig rundtur i det beste skogsterrenget Vestfold har å by på. Deltakerne kunne velge mellom løyper på 147, 87 og 50 kilometer. For første gang var det over 100 påmeldte, og 72 av disse fullførte.

– Da vi starta opp i 2020 var arrangementet nokså «low key», med self support og et lite antall funksjonærer, sier løpsleder Arne Nåtedal.

Han mener VHUT ikke er av de mest «funky» løpa, og at løpet i starten gikk litt under radaren i ultramiljøet.

– Jeg ville ha fokus på selve løpsopplevelsen som det viktigste, og turte ikke legge opp til noe stort apparat og muligens risikere å slite med å få med folk til å hjelpe til. Men folk har faktisk tilbudt seg å hjelpe til , og vi har gradvis utvida tilbudet til løperne, med servering på stasjoner, transport til start og tilbud om overnatting natta før løpet. Og det er gledelig at VHUT nå står på løpskalenderen til stadig flere, forklarer Nåtedal og sender samtidig en stor takk til alle de frivillige som står på og yter service dag og natt. Uten dem ville ikke dette vært mulig.

Utfordre egne grenser

Mange av årets deltakere tok løpet som en siste skikkelig langtur før Oslo-Bergen Trail (OBT) på 500 km som starter om fire uker.

Deltakerne i VHUT fikk en god dose med bakker. Langløypa på 147 km hadde 5000 høydemeter.

– Det er ingen «frøkenløyper» som tilbys. Her er det rikelig med teknisk sti og høydemetre, og mange som deltok måtte nok grave dypt for å komme seg til mål. Målet med løpet er å tilby tøffe, men «faire» forhold, sier Nåtedal.

Han har selv komponert traseen ved hjelp av lokalkunnskap og utallige treningsturer.

– Ultra Trail er så mye mer enn bare løping. Det handler om naturopplevelser, kameratskap og å utfordre egne grenser. Det er rørende å se folk som kommer inn og har fullført sitt første ultraløp. Det var mer enn én løper jeg så som felte ei tåre når de kryssa målstreken og det gikk opp for dem at de hadde klart det. Det gir mestringsfølelse!

Løyperekorder

Grenser ble også sprengt i form av løyperekorder som falt.

147 kilometer

Kvelden før løpet tikka det inn en SMS til løpsleder Nåtedal fra Mari Brøndbo Dahl (som er påmeldt OBT) som spurte forsiktig om det fortsatt var en mulighet for å få deltatt. Klokka 22:30 var hun påmeldt, og neste morgen stod hun klar på startstreken kl 07:00.

Hun slo følge med Harald Bjerke (også påmeldt OBT) fra start. De var aldri trua, og løp inn til hhv dame- og herreseier på 147 km på tida 23:09:49.

Mari senka med det løyperekorden for damer med hele 8,5 timer!

87 kilometer

Håvard Sveen vant i fjor 50 km. I år oppgraderte han til 87 km, og vant denne med ny løyperekord på meget solide 12:55. Dette var 40 minutter under John F. Jahres tid fra 2023. Neste år blir det nok full distanse på Sveen.

I kvinneklassen på 87 km var Tone Samuelsson eneste deltaker og løp i mål på 16:41.

Håvard Sveen satte ny løyperekord på 87 km med tiden 12:55.

50 kilometer

På 50 km herrer var det i år venta at Tobias Dahl Fenre ville slå Espen Spros løyperekord på 4:27. Men da Espen så at Tobias var påmeldt, meldte også han seg på og det lå an til duell.

Tobias gikk tidlig fra og beholdt ledelsen inn. Ei stund så det ut som han ville klare 4-timersgrensa, men endte på 4:02:39. En utrolig prestasjon, med 51,5 km på klokka gir det en snitthastighet på 4:42 min/km – i tildels røft skogsterreng med 1250 m stigning.

Espen leverte også et meget sterkt løp og endte på 4:13:38.

– Jeg vil gjerne gratulere samtlige løpere med prestasjonen, uavhengig av tid. De har alle god grunn til å være fornøyde med seg selv, avslutter løpsleder Nåtedal og ønsker samtidig velkommen tilbake 6.-7. juni 2026.

Tobias Dahl Fenre satte løyperekrod på 50 km.

Bilder fra premiepallene

Premiepall damer 50 km: Fv. Anita Sletten og Hanne Nilssen (delt 1. plass) og Anne-Grethe Eiken (3. plass).

Premiepall herrer 50 km: Fv. Kristoffer Haugrud (3), Tobas Dahl Fenre (1) og Espen Spro (2).

Premiepall damer 87 km: Tone Samuelsson (1).

Premiepall herrer 87 km: Fv. Luca Rocoroni (2), Håvard Sveen (1) og Emil Løvgren (3).

Premiepall damer 147 km: Fv. Birgitte Nyblin Austgulen (2) og Mari Brøndbo Dahl (1).

Premiepall damer 147 km: Cathringe Onsøien (3. plass).

Premiepall herrer 147 km: Fv. Tomas Nystuen (2), Harald Bjerke (1) og Kevin Hughes (3).

Komplette resultatlister