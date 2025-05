Parkrun er et gratis, ukentlig 5 km-arrangement som gjennomføres hver lørdag kl. 09.30, over hele verden. Du velger selv om du vil gå, jogge, løpe, heie eller bidra som frivillig. Det handler ikke om å være raskest, men om å være med. Her er alle velkomne, uansett alder, form eller ambisjonsnivå.

En løype gjennom dammer og skog

Løypa i Greveskogen ligger cirka to kilometer nord for Tønsberg sentrum og går i 2,5 runder gjennom vakre omgivelser på både asfalt, grus og skogsstier. Deltakerne passerer hele fire dammer i området rundt Tønsberg messe- og idrettspark (Tredjedammen). Etter målgang inviteres alle med på kaffe og prat på Huset Tønsberg, et trivelig samlingssted nær togstasjonen.



Foto: arrangøren

Gratis, enkelt og for alle

Å delta er helt gratis, men du må registrere deg én gang på forhånd via www.parkrun.no/greveskogen. Du får da en personlig strekkode, som du tar med til hvert løp. Den brukes for å registrere tiden din, dersom du ønsker tidsregistrering.

Arrangørene minner om at det ikke finnes noe tidspress:

– Alle deltar for egen glede. Du kan gå, løpe, ta med barnevogn eller slå følge med en venn. Dette er lavterskel løpsglede på sitt beste!

Et lokalt fellesskap

Greveskogen parkrun drives, som alle parkruns, utelukkende av frivillige. Det betyr at du kan bidra selv om du ikke ønsker å løpe. Enten du vil være tidtaker, løypevakt eller hjelpe til med organisering, er du hjertelig velkommen til å bli en del av teamet.

– Vi håper å skape mange gode løpsminner sammen i årene som kommer

sier arrangørene, som gleder seg til å ønske Tønsbergs befolkning velkommen inn i det internasjonale parkrun-fellesskapet.

Besøk nettsiden til parkrun Greveskogen her