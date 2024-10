Utviklingspris til Andreas Fjeld Halvorsen

I en pressemelding gir Friidrettens Venner følgende begrunnelse for tildelingen av prestasjonsprisene til Karoline Bjerkeli Grøvdal og Jakob Asserson Ingebrigtsen:

Prestasjonspris kvinner

Karoline Bjerkeli Grøvdal tok sin tredje strake Europamesterskapstittel i terrengløp i Brussel desember 2023. I Roma i juni tok Karoline et etterlengtede EM-gull på distansen halvmaraton med tiden 1.08,09, som er mesterskapsrekord. To dager før hadde hun «vunnet» et EM-sølv på 5.000m etter modig og fantastisk løping. I september satte Karoline ny norsk rekord halvmaraton i København med 1.06,55 og forbedret dermed sin egen tid og den nye norske rekorden med 39 sekunder. Hun ble tildelt Kongepokalen for et fantastisk sololøp på et vindfullt Sandnes stadion på 5000 m med tiden 14.52,17.

Prestasjonspris menn

Jakob Asserson Ingebrigtsen sine prestasjoner siste året har igjen vært helt unike. Sitt andre OL-gull i karrieren kom etter en maktdemonstrasjon i 5000m finalen i Paris. Den kanskje største prestasjonen kom under Diamond League stevnet i Silesia (POL) i august hvor han satte ny verdensrekord på 3000m med 7.17,55. Daniel Komen sin rekord fra 1996 på 7.20,67 var sett på som en av de sterkeste i friidrett. I juli ble Jakob sin egen europarekord på 1500m senket til 3.26,73 i Monaco. Jakob med et minnerikt løp på 1500m under Bislett Games, hvor seieren ble sikret med et godt timet «dive». Han vant også 1500m under Diamond League finalen i Brussel. Imponerende seire på 1500m og 5000m under NM på hjemmebane i Sandnes som også gav Kongepokal.

Retningslinjer for prisen «Friidrettens Venners prestasjonspris»

«Prestasjonsprisen» kan kun gis til aktive utøvere i friidrettsøvelsene. Prestasjonsprisen kan tildeles en eller flere personer som i det angjeldende år har vist fremragende resultater på et internasjonalt nivå.

Prestasjonsprisen består av et diplom og et treningsstipend på 15.000 kroner. Vedkommende prisvinner kan motta utmerkelsen flere ganger, men kan ikke samme år motta andre utmerkelser fra Friidrettens Venner.

Utviklingspris til Andreas Fjeld Halvorsen

I begrunnelsen for tildelingen av Utviklingsprisen til Andreas Fjeld Halvorsen skriver Friidrettens Venner følgende:

Andreas Fjeld Halvorsen ble verdensmester under U20-VM i friidrett 2024 i Lima, der han vant gull på 3000 meter med tiden 8.20,56. Andreas er den første norske utøver som har tatt VM-gull junior på distanse og er med nå med i en eksklusiv gruppe med totalt fire norske utøvere med gull gjennom tidene i JR-VM. Fra tidligere år har han sølv på 1500 meter og 3000 meter under U18-EM i friidrett 2022 i Jerusalem. Han vant bronse på 1500 meter under NM i friidrett 2024.

Retningslinjer for prisen «Friidrettens utviklingspris»

«Utviklingsprisen» er en utmerkelse som årlig kan tildeles en eller flere personer som i det angjeldende år har vist helt spesielt lovende resultater i friidrettsøvelsene, eller har utmerket seg på en særdeles positiv måte. Prisen kan utdeles til utøvere under 23 år, trenere, ledere eller andre personer med tilknytning til arbeid for norsk friidrett og som har oppnådd stor fremgang og utvikling.

Prisen består av et diplom og et treningsstipend på 10.000 kroner. Prisvinneren kan ikke motta prisen flere ganger, eller samme år motta andre utmerkelser fra Friidrettens Venner.



Andreas Fjeld Halvorsen ble tidligere i år tildelt Kondis' gullsko som fjorårets beste juniorløper. Nå er han også tildelt Friidrettens Venners Utviklingspris. (Foto: Samule Hafsahl)