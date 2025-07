Norge avslutter VM med stafettgull!

- Det var på tide, sa Ksper Fosser etter at han hadde løpt Norge inn til seier på VM-stafetten som avsluttet årets VM i orientering i finske Kuopio. Fosser ble sendt ut i tet på ankeretappen med halvminuttet ned til Sveits på andreplass etter at Jørgen Baklid og Eirik Langedal Breivik hadde løpt de to første etappene. Sistnevnte som vant VM-mellomdistanse på onsdag, skaffet den nevnte luken på halvminuttet. Den økte Fosser på sisteetappen. I mål var det nesten 2 minutter ned til Sveits på sølvplass. Hjemmenasjonen Finland tok bronsen.



Men dette var trioen Baklid, Langedal Breivik og Fosser og Norges store dag:

- Jeg har vært med på en del nedturer på stafetter de siste årene, og da smaker dette veldig bra, sa Fosser og fortsatte:

- Det siste året har vi hatt et stafettprosjekt, og nå er alle veldig giret på stafettene.

Dermed ble det nå altså VM-gull på stafett for første gang siden 2018.

- Nå har vi hatt en fin serie med stafetter. Vi vant EM i fjor sommer, og nå VM. Norsk Orientering har rett og slett løftet seg siden forrige gullalder, og det er artig å være med på, supplerte Langedal Brevik.

- Nå er det mange som satser på å bli best.

Med seier på mesterskapets siste øvelse ble Norge også beste nasjon under mesterskapet i Finland.

Norsk sølv på VM-stafetten!

- Det er veldig moro, sa Andrine Benjaminsen etter å ha løpt Norge inn til sølv på dagens VM-stafett ved hoppbakkene i den finske vintersportsbyen Kuopio. Da hadde Pia Young Vik og Marie Olaussen innledet for det norske laget, og sendt ut Benjaminsen i kamp om sølvet med Tsjekkia bak suverene Sverige:

-De svenske jentene er veldig gode, og gullet henger veldig høyt. Men vi gjør en veldig god jobb alle tre, og vi holder det bra sammen hele veien.

Sølv til de norske damene i VM-stafetten (Foto: Norsk orientering)

Benjaminsen selv «kvittet seg med» Tsjekkia tidlig på sin ankeretappe og løp i stor grad alene cirka 3 minutter bak den svenske ankerkvinnen, Tove Alexandersson:

- Jeg gikk offensivt ut, og i starten fikk jeg ikke helt orden på stiene. Men derfra til mål synes jeg at jeg løser det veldig bra.

Dermed ble det altså sølv til Norge etter 2 bronser på rad i skogsstafett i henholdsvis Tsjekkia i 2021 og Sveits i 2023. Sverige vant for 4. gang på rad, og Tove Alexandersson fikk med det med seg sitt 23. VM-gull på den avsluttende øvelsen i Finland. Sveits tok bronsen i dagens stafett for damer.

Kilde: Norsk orientering

WOC 2025

Women (5,2 km – 5,2 km – 5,5 km)

1. Sweden: Hanna Lundberg, Sanna Fast, Tove Alexandersson, 1:41:32

2. Norway: Pia Young Vik, Marie Olaussen, Andrine Benjaminsen, 1:44:00

3. Switzerland: Paula Gross, Natalia Gemperle, Simona Aebersold, 1:45:32

4. The Czech Republic.: Denisa Kralova, Lucie Dittrichova, Tereza Rauturier, 1:46:18

5. Finland: Amy Nymalm, Ida Haapala, Venla Niemi, 1:46:29

Men (6,5 km – 6,5 km – 6,2 km)

1. Norway: Jorgen Baklid, Eirik Langedal Breivik, Kasper Harlem Fosser, 1:41:38

2. Switzerland: Daniel Hubmann, Fabian Aebersold, Matthias Kyburz, 1:43:28

3. Finland: Topi Syrjäläinen, Akseli Ruohola, Miika Kirmula, 1:46:27

4. France: Mathieu Perrin, Quentin Moulet, Lucas Basset, 1:46:49

5. Estonia: Jurgen Joonas, Timo Sild, Lauri Sild, 1:50:57