- Endelig var det min tur! Jeg tror jeg har passert dusinet medaljer på UM, junior NM, nordisk på bane samt i terrengløp. Dette har jeg fortjent, sier Svorkmo-gutten etter 8.32,56. Det ble pers med et lite sekund. Han slet seg foran Teodor Hansen fra Ull/Kisa som kom inn halvsekundet bak etter en frisk spurt.

- Det viktigste i dag var gullet. Jeg løp for det. Målet i forkant av mesterskapet var å komme så tett på 8.15 som mulig. Min personlige rekord var nesten tre år gammel, og jeg har potensiale til å løpe mye fortere enn dette, understreker Lars.

Etter en rolig første halvdel tok Lars føringen tre runder før slutt. Det holdt helt inn.

- I motsetning til på nordisk da jeg ble spurtet ned, oppsummerer han.



(Foto: Dag Egil Eliassen)

Lars er i ferd med å avslutte en veldig bra sesong. For en liten måned siden ble han nummer tre på 5000 meter under U-20 NM i Bodø. Etter det ble han tatt ut til nordisk juniormesterskap i Danmark.

- Det var min landslagsdebut og selvsagt en stor opplevelse. Jeg tok sølvet på 5000 meter under mesterskapet i Danmark, understreker han.

Lars nøyer seg med én start i helgen.

- Jeg løper ikke hinder lengre. Den øvelsen går i morgen, og på søndag er det 800 meter. Her har jeg ikke fart nok i kroppen til å henge med de beste, understreker Lars før han setter kursen hjemover.



Broket karriere

Lars har slitt mye med skader de siste årene. I 2021 tok han medaljer både på 3000 meter og hinder under UM.

- Året etter konkurrerte jeg minimalt. Fjoråret var et stort steg frem. Da fungerte kroppen på lag og skadene uteble, noe jeg nyter godt av også i år, understreker han.

I vår og på forsommeren har Lars konkurrert lite på bane. Han har løpt mye gateløp.

- At det skulle bli både landslagsdebut, sølv på nordisk og bronse på 5000 meter under U-20 NM og gull her i dag hadde jeg egentlig aldri drømt om da vi startet på ferien, presiserer han.

På junior NM i Bodø perset Lars med 15 sekunder på 5000 meter da han løp inn i mål på 14.53.

- Et av mine klart beste løp i det som er blitt en veldig bra sesong, oppsummerer han.



Lars Lystad Svorkdal på vei mot gull. (Foto: Dag Egil Eliassen)



Terreng og ski

Dette kan ha vært Lars sitt siste løp på bane for året.

- Jeg satser videre på ski til vinteren, og jeg har også planer om å løpe NM gateløp og terreng-NM utover høsten. I terreng er det både nordisk og EM oppunder jul. Jeg har et håp om å være med og kjempe om en plass på det norske laget her, avslutter Lars som i vinter går sin siste sesong som junior i langrenn. Også her er han i norgestoppen, men Svorkmo-gutten er ikke like høyt på resultatlistene som i friidrett.



En fornøyd vinner kan vise frem gullmedaljen. (Foto: Dag Egil Eliassen)