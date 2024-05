Kristen Aaby ble i 2023, for sjette gang siden 2015, kåret til årets beste langdistanseløper, veteran, av organisasjonen Kondis. Han får derfor utdelt Kondis’ gylne løpesko, GULLSKOEN, i forbindelse med Prestfosstafetten på 17. mai. Det er ordfører i Sigdal kommune, Vebjørn Aasand Seljord som står for utdelingen.

62 år gamle Kristen Aaby hadde i fjor flere gode plasseringer i løp. For eksempel løp han Hytteplanmila på tida 34.40, mens han løp «Norges raskeste 5-kilometer» på Nesbyen på 16.41. Dette er tider som mange hardt trente ungfoler aldri klarer å oppnå.

Det var tida hans fra «Norges raskeste 5-kilometer» som ble avgjørende, og som sørger for at han ble vinner av gullskoen foran Ebrahim Abdulaziz (45 år) som løp sitt beste løp under Drammen Halvmaraton på 1.05.19.