Kristian Bråthen Børve tok sølvet på 3.46,22 like foran Magnus Øyen som lå i front hele løpet. Først trakk han Håkon. Siden drog han Kristian.

Håkon og Magnus er klassekamerater på idrettslinjen i Trondheim. Begge trener under brødrene Sakshaug.

– I forkant la jeg og Magnus opp en taktikk der vi skulle dra halvparten av løpet hver. Da jeg overtok på siste del, hadde ikke Magnus krefter til å følge min rygg. Han fikk derfor dårlig betalt for sin gode hare jobb her i dag, sier talentet fra Kyrksæterøra.

Han gjorde brukbare 3.43.

– Jeg reiste ikke helt til Bodø for å gjøre et lureløp på en ordinær tid. Det var meg og Magnus enige om. Derfor valgte vi denne taktikken, sier Håkon.

Magnus Øyen mistet sølvet til Bråthen Børve på oppløpet.

– Jeg løper i front hele løpet. Først drog jeg på Håkon, så på Kristian. Likevel var jeg bare et sekund over pers, sier Magnus som kollapset under EM-finalen for noen uker siden.

– Om det var virus eller matforgiftning i Slovakia, får vi nok aldri svar på. Det er i alle fall ute av kroppen nå, presiserer Magnus.

Dropper nordisk

Håkon Moe Berg dropper trolig nordisk mesterskap til helgen. Han prioriterer heller 3000 meter på Jessheim. Han løp ikke 800 meter i Bodø grunnet tidlig flyavgang.

– Det nærmer seg avreise til U-20 VM i Lima. Jeg har fullt fokus på det. Dette var mitt første løp etter fjerdeplassen i hoved-NM. Det gikk veldig bra, avslutter Håkon som ble nummer fire på 1500 meter under U-18 EM i 2022.





Etter hvert tok Håkon Moe Berg over føringen, men da dro han så hardt at de andre ganske fort måtte slippe. (Foto: Einar Børve)



Litt lenger bak i feltet førte Johannes Sandvik Bø an foran Sigurd Egeland Valseth. (Foto: Einar Børve)



Ull/Kisa var representert med hele seks løpere i U20-finalen på 1500 meter. Her ser vi Lukas Buncic (til høyre), Teodor Hansen (416) og Andreas Lindebø Kværner på rad og rekke. (Foto: Einar Børve)





Kristian Bråthen Børve (409) sikra seg sølvet, mens bronsen gikk til Magnus Øyen (253). 17-åringen Åsmund Sunde Førde imponerte også og tok fjerdeplassen. Nivået på 1500 m i Norge er høyt for tida, og hele seks norske gutter har klart kravet til årets U20-VM. (Foto: Einar Børve)



1500 m gutter U20 1 Håkon Moe BERG G18/19 3:43.95 Kyrksæterøra Idrettslag Kil 2 Kristian Bråthen BØRVE G18/19 3:46.22 PB Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3 Magnus ØYEN G17 3:46.32 Rindal Idrettslag 4 Åsmund Sunde FØRDE G17 3:46.41 PB Jølster Idrettslag 5 Lukas BUNCIC G17 3:52.36 PB Ullensaker/Kisa IL Friidrett 6 Philip Storm Regbo GULBRANDSEN G17 3:54.33 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 7 Haakon Kamlesh Heltzer SØRSTAD G16 3:55.67 PB Ullensaker/Kisa IL Friidrett 8 Johannes Sandvik BØ G18/19 3:56.04 Stord Idrettslag 9 Dennis Kvame RAVNDAL G17 3:56.27 PB Stavanger Friidrettsklubb 10 Andreas Lindebø KVÆRNER G18/19 3:56.91 PB Ullensaker/Kisa IL Friidrett 11 Ole Håkon Bråten RYEN G18/19 3:57.81 Nesbyen Idrettslag 12 Aron Mathisen ASKIM G17 3:59.12 Sem Idrettsforening 13 Teodor HANSEN G18/19 4:01.78 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 14 Sigurd Egeland VALSETH G18/19 4:02.61 Verdal Friidrettsklubb 15 Mathias HOELSVEEN G18/19 4:09.11 Raufoss IL Friidrett Nikolai SOLUM G18/19 DNF Tjalve Idrettsklubben



Esten Hauen tok sin seier nummer to i U23-klassen

Fredag kveld vant Esten Hauen 3000 m hinder, og nå fulgte han opp med gull på 1500 m. Vinnertida ble 3.46,72, og det skilte et lite halvsekund ned til Mikkel Blikstad Thomassen på andreplass. Bronsen gikk til Sander Dybwad Mathisen som løp på 3.48,08.



Esten Hauen fikk den nødvendige luka til Mikkel Blikstad Thomassen og Sander Dybwad Mathiesen. (Foto: Einar Børve)



Her er feltet som ledes an av Esten Hauen, ennå forholdsvis samla, men rekkefølgen på de tre beste er den samme som den ble til slutt. (Foto: Einar Børve)



I alt fullførte åtte mann U23-finalen på 1500 m. Her ser vi fra høyre: Johannes Dalland, Lars Martin Melheim, Johannes Bredesen Øvereng og Børge Nilsen Berg. (Foto: Einar Børve)





