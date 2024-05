Etter oppstarten av H3 Hamar i 2028 har løpstilbud ii det tredelte konseptet vært endret vært år. Det startet med halvmaraton og 10 km i 2018 som ble utvidet med maraton året etter. Etter to år med koronapause, ble også 5 km lagt inn i programmet i 2022.

I fjor ble det prøvd et helt nytt konsept da H3-arrangørene prøvde å dra i gang ultraløpsfestivalen første halga i september, men valgte å avlyse pga. liten påmelding delvis pga. kollisjon med annet I år vil løpet gå uansett hvor få eller mange som melder seg på. Vi ønsker å etablere dette som ett løp for ultra i Norge.

Løypa er lett løpt og består av en runde i Ankerskogen park på 1000 meter. Denne løpes så mange ganger man klarer på 6,12 eller 24 timer. Ett annet alternativ er også 50 km, 50 runder. Det vi være depot så alle kan ha sin egen base for næring, klær og annet utstyr. Her kan man også slappe av hvis det er behov for det før man fortsetter sitt løp. Det vil være tilgang på vann, saft og bananer i depot for deltagerne. Første start er kl 10.00 og vi håper så mange som mulig har lyst til å teste ultra distanser. Her er alt nært og trygt.

Alle får medalje når/hvis de fullfører sin distanse/løp. Deltar du på 6 timer så er det tiden som gjelder ikke hvor langt du har løpt eller gått. Du må bare holde ut i x antall timer og det er lov med pauser