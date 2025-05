Vikingskipet, også kjent som Hamar Olympiahall, er en av verdens største skøytehaller og en flott arena for arrangementer som dette. H3 Vikingskipet Duatlon 2025 ble en søndag fylt med idrettsglede, mestring og fellesskap.

Startfeltet åpen klasse sprint. (Foto: Erlend Agøy Engum)

Arrangementet bød på en rekke spennende konkurranser og aktiviteter for både store og små. Mini-Viking for barna var en av dagens høydepunkter. De yngste deltakerne strålte av glede og mestringsfølelse da de fullførte løypa som var tilpasset deres nivå. Arrangørene hadde lagt opp til en fleksibel løype slik at alle kunne få en utfordring som passet dem. Noen valgte en kortere versjon av sykkelløypa, mens de eldste barna syklet hele voksenløypa. Det var store smil å se, og mange stolte foreldre på sidelinjen.

Sterke prestasjoner i ungdomscupen

Ungdomscupen i Supersprint bød på sterke prestasjoner fra de unge utøverne. Konkurransen var intens, og deltakerne ga alt fra start til mål. Det var tydelig at mange hadde trent godt og var klare for å vise hva de var gode for. Håvar Sandqvist Bjorli fra Bærumsvømmerne ble dagens vinner.

Sykkelsjekk før start i Ungdomscup. (Foto: Erlend Agøy Engum)

100% innsats i åpen klasse supersprint

I åpen klasse Supersprint var det god stemning og 100% innsats fra alle deltakerne. Det var en glede å se de engasjerte utøverne gi alt i løypa. Publikum heiet entusiastisk fra sidelinjen og bidro til en flott atmosfære. Her var Karl Erik Nærum fra Trondheim Triatlonklubb førstemann over målstreken.

Startfeltet åpen klasse Sprint

Spennende kamp i åpen klasse sprint

Åpen klasse sprint bød på en morsom og spennende kamp i front. Andreas Haugerud og Anders Rauan fra HIL Triatlon, sammen med Andre De Martins Santos fra Åsane CK, kjempet seg opp til Ironman-proffen Ole-Bernard Fuskevåg fra Trondheim Triatlonklubb på første sykkelrunde. Etter en intens kamp på runde 2, 3 og 4, viste Ole-Bernard sin styrke, dro ifra og fikke noen sekunder inn til T2. Derifra og inn var det ingen tvil. I kvinneklassen tok Ellinor Solberg fra OI Triatlon tidlig kommandoen og gjennomførte et smart løp som sikret henne en velfortjent seier.

Ole-Bernard Fuskevåg i front på sykkel. (Foto: Erlend Agøy Engum)

Frivillighet og lokale sponsorer

Et arrangement som H3 Vikingskipet Duatlon hadde ikke vært mulig uten innsatsen fra de mange frivillige og støtten fra lokale sponsorer. Frivillige bidro med alt fra løyperigging og sekretariat til utdeling av drikke og mat, og deres innsats ble satt stor pris på av både deltakere og arrangører. En deltager beskrev arragementet som verdensklasse! Lokale sponsorer sørget for flotte premier til alle deltakerne, noe som bidro til å gjøre dagen ekstra spesiell.

H3-arrangørene ser allerede frem til neste års arrangement 10. mai 2026!

Reporasje fra fjorårets arrangement: Første utgave av H3 Hamar Duatlon avviklet rundt Vikingskipet