Det er årets fjerde Hamar Arbeiderblad klubbstevne som går av stabelen på dekket i klubbfargene på Skapsno Arena tirsdag. Påmeldingsfristen er utvidet til tirsdag kl 17, og har du HA-abonnement er det til og med gratis å delta.

Hvis du ønsker å delta i eliteklassen, melder du deg på 3000 m (med skokontroll). Vil du delta i mosjonsklassen, så melder du deg på 3 km, men det er også 3000 m på bane. I tillegg arrangeres det 60 m, 400 m hekk, 800 m hinder og spyd for aldersbestemte klasser og 60 m og 100 m for kvinner og menn senior i stevnet som starter kl 18.

Fra starten for det aller første heatet i den første HOKA-mila i 2024. (Foto: arrangøren)

HOKA-løpet og -mila 28. og 30. august

Lørdag 30. august er det så klart for den andre store banefesten i Moelv da HOKA-mila går på det blå dekket på Skarpsno Arena. Det vil deles inn i heat etter fart, slik at alle løper sammen med jevngode løpere og får optimal drahjelp fra feltet.

Der blir følgende tidsintervaller og starttider.

50-75 min. kl 10:00

45-50 min. kl 11:30

40-45 min. kl 12:30

35-40 min. kl 13:30

30-35 min. kl 14:20

Nytt i 2025 er HOKA-løpet som arrangeres fredag kveld, 29.august. Her er det 400 m for barn, (6–11 år) 1500 m (12–17 år) og 5000m (senior fra 15 år).

