HA 3000 m, HOKA-løpet og HOKA-mila på Skarpsno Arena i august
Tirsdag 12. august kan du teste distanseformen på Skarpsno Arena i Moelv når 3000 meter for både mosjonister og elite er lagt inn Moelvens HA-klubbstevne. Om snaue tre uker er det så klart for den store løshelga med nyheten HOKA-løpet på bane fredag 29. og HOKA-mila lørdag 30. august.
Det er årets fjerde Hamar Arbeiderblad klubbstevne som går av stabelen på dekket i klubbfargene på Skapsno Arena tirsdag. Påmeldingsfristen er utvidet til tirsdag kl 17, og har du HA-abonnement er det til og med gratis å delta.
Hvis du ønsker å delta i eliteklassen, melder du deg på 3000 m (med skokontroll). Vil du delta i mosjonsklassen, så melder du deg på 3 km, men det er også 3000 m på bane. I tillegg arrangeres det 60 m, 400 m hekk, 800 m hinder og spyd for aldersbestemte klasser og 60 m og 100 m for kvinner og menn senior i stevnet som starter kl 18.
Påmelding og startliste HA 3000 m
HOKA-løpet og -mila 28. og 30. august
Lørdag 30. august er det så klart for den andre store banefesten i Moelv da HOKA-mila går på det blå dekket på Skarpsno Arena. Det vil deles inn i heat etter fart, slik at alle løper sammen med jevngode løpere og får optimal drahjelp fra feltet.
Der blir følgende tidsintervaller og starttider.
- 50-75 min. kl 10:00
- 45-50 min. kl 11:30
- 40-45 min. kl 12:30
- 35-40 min. kl 13:30
- 30-35 min. kl 14:20
Påmelding og startliste - HOKA-mila
Nytt i 2025 er HOKA-løpet som arrangeres fredag kveld, 29.august. Her er det 400 m for barn, (6–11 år) 1500 m (12–17 år) og 5000m (senior fra 15 år).
Påmelding og startliste - HOKA løpet
