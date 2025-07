Ull/Kisa-løperen har meget sterke tider både på 1500 og 3000, men har valgt hinder som øvelsen hvor han skal forsøke å få med seg en gullmedalje hjem fra Nord-Makedonias hovedstad.

Under onsdagens forsøksheat startet han med å legge seg helt bakerst, før han etter hvert kom opp på siden av tetgruppen i bane to. Det så ikke ut som han hadde noen problemer verken med tempoet eller med varmen, selv om han løp i det desidert raskeste av de to heatene.

Mot slutten av siste runde gikk han opp i teten, før han roet ned på oppløpet og bare tok i akkurat nok til at han kom først i mål på tida 5.51,07, foran franske Mathis Dubois og polske Michal Gajdus, sistnevnte med den sterkeste persen av alle i feltet, 5.36, 04.

Polakken blir en hard konkurrent når Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad skal forsøke å ta Ull/Kisas andre gullmedalje i finalen som går på Todor Proeski Stadion lørdag formiddag.

Mandag åpnet klubbvenninnen Venus Abraham Teffera mesterskapet med å ta gull på jentenes 3000 i EYOF. Forkortelsen står for European Youth Olympic Festival og har konkurranser i en rekke grener. Norge stiller på en tropp på 97 utøvere, blant dem fem mellom- og langdistanseløpere født i 2008.

Pers og finale også for Aurora

Jentenes hinderfinale går fredag formiddag, med Aurora Kanutte Brandt Sande på start. Koll-jenta var tirsdag kveld avhengig av å sette en solid pers for å nå finaleplass, og det klarte hun med tida 6.56,95 og femteplass i heatet. I samme løp imponerte svenske Fanny Szalkai med å løpe inn til en suveren bestetid, 6.36,61.

Martin Sølvberg Tjelle fra Nittedal løper guttenes 3000 meter fredag kveld.

Haakon jogger ned etter løpet onsdag. (Foto: Hans Jørgen Borgen)