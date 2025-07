Tidligere reportasjer fra EYOF 2025:

Lier-gutten så på seg selv som favoritt foran hinderfinalen på avslutningsdagen i den nord-makedonske hovedstaden. Men fra start var det polske Michal Gajdus som tok kommandoen, mens Ull/Kisa-løperen slet litt med å finne posisjonen i et tett og samlet felt.

To runder før mål begynte han å avansere, og da klokka ringte for den femte og siste runden gikk han helt opp i teten.

– Når det går fort over hindere vet jeg at jeg er god og at det ikke er så mange som følger. Det er liksom hinderne som er mitt talent, sier den ferske gullvinneren til Kondis.

Det var nok av dramatikk i hinderfinalen, med flere fall rett bak den norske løperen. Etter å ha ligget mye i bane to på utsiden av feltet tidligere i løpet, fant hindertalentet ut at det var tryggest å starte spurten fra tet.

Han dro fra på bortre langside, men både trenere, lagkamerater og familie på tribunen fikk hjertene i halsen da han hadde en dårlig landing etter å ha hoppet rett over det siste vannhinderet.

– Vi hadde snakket om det på forhånd, å hoppe rett over, for det har funket veldig bra på trening. Men når jeg kom inn nå var det en litt annen stegrytme. Jeg klarte ikke å bestemme meg for om jeg skulle gå rett over eller på hinderet, forklarer han.

Men 17-åringen holdt seg på beina og hadde krefter til en ny fartsøkning. På oppløpet kunne han strekke armene ut, trygg på at ingen var i nærheten. Med den raske avslutningen ble det også ny personlig rekord for Lier-gutten, med tida 5.42,26. På de neste plassene fulgte Mathis Dubois fra Frankrike på 5.42,26 og Michal Gajdus fra Polen på 5.43,43.

Gullet var en stor opptur for Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad som måtte nøye seg med en plass i finalen under U18-EM i Slovakia i fjor. Minst like glad var Ull/Kisa-trener Hans Jørgen Borgen som så to av sine elever gå helt til topps i det europeiske ungdoms-OL. Venus Abraham Teffera vant jentenes 3000 meter på mandag.

Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad over det siste hindret fulgt av Mathis Dubois fra Frankrike og Michal Gajdus fra Polen. (Foto: Erlend Sande)

Haakon kan ikke vente med å slippe jubelen løs. (Foto: Erlend Sande)

Så kunne Lier-gutten ta imot den velfortjente hyllesten rundt banen. (Foto: Erlend Sande)

Resultater:

Boys' 2000m Steeplechase • Final Place Order Competitior NOC Result 1. 5 Haakon SOERSTAD NORWAY (NOR) 5:42.26 2. 10 Mathis DUBOIS FRANCE (FRA) 5:42.75 3. 9 Michal GAJDUS POLAND (POL) 5:43.43 4. 3 Tamirat DEL PRETE ITALY (ITA) 5:46.41 5. 12 Tudor Mihai MARGASOIU ROMANIA (ROU) 5:47.11 6. 7 Antti Aarre Karinpoika RISTANEN FINLAND (FIN) 5:47.15 7. 2 Pere MAS SPAIN (ESP) 5:47.21 8. 6 Antonios ZAMPELIS GREECE (GRE) 5:53.96 9. 11 Jonas BEUTLER SWITZERLAND (SUI) 5:57.47 10. 1 Jakub PIETRULA CZECHIA (CZE) 5:57.77 11. 8 Damien PECHON LUXEMBOURG (LUX) 5:58.74 12. 4 Lenart MIHALIC SLOVENIA (SLO) 6:05.82