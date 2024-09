I VM-finalen på 1500 meter i U20-VM var det to norske løpere, Håkon Moe Berg og Andreas Fjeld Halvorsen. Blant de 14 finalistene som skulle kjempe om VM-tittelen var det også to favoritter fra Etiopia og Australia som stilte med de beste personlige bestetidene, Abdisa Fayisa og Cameron Myers.

Våre to norske løpere holdt seg nesten helt bakerst i feltet i første delen av løpet. De startet å arbeide seg fremover i feltet da det gjenstod to runder. Det ble samtidig en fartsøkning i front, som ikke gjorde det lettere. Men Håkon Moe Berg kom seg gradvis fremover, og havnet til slutt på en 6. plass, 2,5 sekund etter den siste pallplassen. Vår ferske verdensmester på 3000 meter, Andreas Fjeld Halvorsen, kom seg ikke like langt frem, og løp inn til en 13. plass.

I front ble det hele avgjort i et spurtoppgjør i trioen med Abdisa Fayisa og Cameron Myers, samt spanske Alex Pintado. Helt på de siste meterne mot mål klarte Abdisa Fayisa å komme seg forbi Cameron Myers.

Resultat finale 1500 meter menn i U20-VM:

pos bib Country Athlete mark 1 1745 ETH Abdisa FAYISA 3:40.51 2 1544 AUS Cameron MYERS 3:40.60 3 1729 ESP Alex PINTADO 3:41.03 4 1994 KEN Josphat KIPKIRUI 3:43.20 5 2320 USA Carter CUTTING 3:43.36 6 2099 NOR Håkon MOE BERG 3:43.48 7 2336 USA Trent MCFARLAND 3:44.32 8 1913 ITA Nicola BAIOCCHI 3:44.54 9 2216 SRB Aldin ĆATOVIĆ 3:44.85 PB 10 2049 MAR Jaouad KHCHINA 3:46.51 11 1782 GBR George COUTTIE 3:47.42 12 2299 UGA Jacob SANDE 3:48.11 13 2096 NOR Andreas FJELD HALVORSEN 3:49.45 14 2105 NZL James MCLEAY 3:50.63 2192 RSA Johannes MOREPE DNS

Også Marte Hovland løp finale på 1500 meter

Vi hadde også en norsk representant i kvinnnes finale på 1500 meter. Her løp Marte Hovland et klokt løp ved å holde seg inne ved listen og unngå problemer i det kompakte og litt urolige feltet.

Resultat finale 1500 meter kvinner i U20-VM:

pos bib Country Athlete mark 1 532 ETH Saron BERHE 4:16.64 2 399 CAN Rachel FORSYTH 4:17.94 3 610 GER Jolanda KALLABIS 4:19.34 4 951 SUI Shirin KERBER 4:20.30 SB 5 582 GBR Ava LLOYD 4:20.64 6 551 FRA Daphne DORNIC 4:20.80 7 334 AUS Cleo RICHARDSON 4:20.91 PB 8 795 MAR Saida EL-BOUZY 4:21.05 9 830 NOR Marte HOVLAND 4:21.46 10 775 KEN Mary Nyaboke OGWOKA 4:22.60 11 625 GER Lera MILLER 4:23.33 12 536 ETH Tsige TESHOME 4:23.81 13 1037 USA Dylan MCELHINNEY 4:24.22 14 773 KEN Miriam Chemutai KIBET 4:26.80 15 931 SRB Natalija GRUJIĆ 4:30.22

