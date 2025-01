Roses av Vebjørn Rodal

Tidligere OL-vinner og NRK-ekspert Vebjørn Rodal var mektig imponert over Moe Bergs prestasjon:

- Det er en strålende sesongåpning. En slik tid så tidlig i sesongen må gi skikkelig inspirasjon. Håkon har store muligheter til å utvikle seg videre, spesielt hvis han opprettholder kontinuitet i treningen, sier Rodal til Avisa Sør-Trøndelag.

Han trakk også frem at Moe Berg kan dra nytte av den systematiske treningen som har gjort Jakob Ingebrigtsen til en av verdens beste løpere:

- Det handler om å være tålmodig og konsekvent. Håkon har åpenbart et stort potensial, og dette løpet viser at han er på riktig vei.