Det var i tyske Pfungstadt Håkon Moe Berg og Andreas Fjeld Halvorsen skulle angripe VM-kravet på 1500 meter på 3:33.00 en siste gang i felt med Narve Gilje Nordås. Kometen fra Kyrksæterøra løp offensivt og ledet store deler av løpet. En sjokkert Narve Gilje Nordås var den eneste i det 15 mann store feltet som så vidt greide å matche den grønne grønnkledde i spurten. Nordås vant på 3:30.26, men med tida 3:30:28 senket han persen fra Bislett Games 12. juni fra 3:35.41 men enda viktigere knuste han VM-kravet ettertrykkelig. Sist de to møttes var sensasjonsmannen 31/100 foran Nordås og tok NM-tittelen på Askøy utenfor Bergen. for snaut tre uker siden.

Det er bare det nederlandske supertalentet Niels Laros med 3:29.54 og norgesrekordholder Jakob Ingebrigtsen med 3:30.16 som har løpt fortere av en europeer under 20 år gjennom alle tider.

Andreas Fjeld Halvorsen var drøye sekundet for sent ute til å ta krevet da UllensakerKisa-løperen barberte ytterligere 83/100 av den ferske persen satt i Belgia lørdag da han ble 11. mann i løpet med 3:34.34.

Også Tobias Grønstad og Sigurd Tveit var i aksjon i Pfungstadt på spesialdistansen 800 meter. Grønstad ble 4. mann både i heatet og totalt på distansen med 1:44.67, 17/100 bak VM-kravet. Sigurd Tveit endte på 6. plass i sitt heat og 19. plass totalt med 1:46.63.



Resultater 2025 Pfungstädter Abendsportfest - 1500 m - heat II:

Rang Bib Name Nat JG Ergebnis Klasse 1 240 Nordås Narve Gilje NOR 1998 3:30,26 M 2 237 Berg Håkon Moe NOR 2006 3:30,28 MJU20 3 508 Ciatti Vincent USA 1995 3:31,67 M30 4 298 Ben Adrián ESP 1998 3:31,70 M 5 300 Oriach Pol ESP 2002 3:31,75 M 6 329 Hansen Kristian Uldbjerg DEN 1996 3:33,66 M 7 373 Tortell Marc GER 1997 3:33,69 M 8 239 Tanner Samuel NZL 2000 3:34,04 M 9 505 Chenitef Heithem ALG 2004 3:34,07 M 10 439 Anstey Jack AUS 1997 3:34,23 M 11 239 Halvorsen Andreas Fjeld NOR 2005 3:34,33 M 12 59 McLuckie Henry GBR 2002 3:34,42 M 13 232 Lumb Kieran CAN 1998 3:34,95 M 14 349 Heinrich Marvin GER 1997 3:36,25 M 15 432 Hoare Olli AUS 1997 3:36,45 M 16 22 Moujahid El Hassane MAR 2000 aufgeg. M 17 28 Mujezinovic Abedin BIH 1993 aufgeg. M30

