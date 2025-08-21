Det var i tyske Pfungstadt Håkon Moe Berg og Andreas Fjeld Halvorsen skulle angripe VM-kravet på 1500 meter på 3:33.00 en siste gang i felt med Narve Gilje Nordås. Kometen fra Kyrksæterøra løp offensivt og ledet store deler av løpet. En sjokkert Narve Gilje Nordås var den eneste i det 15 mann store feltet som så vidt greide å matche den grønne grønnkledde i spurten. Nordås vant på 3:30.26, men med tida 3:30:28 senket han persen fra Bislett Games 12. juni fra 3:35.41 men enda viktigere knuste han VM-kravet ettertrykkelig. Sist de to møttes var sensasjonsmannen 31/100 foran Nordås og tok NM-tittelen på Askøy utenfor Bergen. for snaut tre uker siden.  

Det er bare det nederlandske supertalentet Niels Laros med 3:29.54 og norgesrekordholder Jakob Ingebrigtsen med 3:30.16 som har løpt fortere av en europeer under 20 år gjennom alle tider.  

Andreas Fjeld Halvorsen var drøye sekundet for sent ute til å ta krevet da UllensakerKisa-løperen barberte ytterligere 83/100 av den ferske persen satt i Belgia lørdag da han ble 11. mann i løpet med 3:34.34. 

Også Tobias Grønstad og Sigurd Tveit var i aksjon i Pfungstadt på spesialdistansen 800 meter. Grønstad ble 4. mann både i heatet og totalt på distansen med 1:44.67, 17/100 bak VM-kravet. Sigurd Tveit endte på 6. plass i sitt heat og 19. plass totalt med 1:46.63.


Resultater 2025 Pfungstädter Abendsportfest - 1500 m - heat II:

RangBibNameNatJGErgebnisKlasse
1240Nordås Narve GiljeNOR19983:30,26M
2237Berg Håkon MoeNOR20063:30,28MJU20
3508Ciatti VincentUSA19953:31,67M30
4298Ben AdriánESP19983:31,70M
5300Oriach PolESP20023:31,75M
6329Hansen Kristian UldbjergDEN19963:33,66M
7373Tortell MarcGER19973:33,69M
8239Tanner SamuelNZL20003:34,04M
9505Chenitef HeithemALG20043:34,07M
10439Anstey JackAUS19973:34,23M
11239Halvorsen Andreas FjeldNOR20053:34,33M
1259McLuckie HenryGBR20023:34,42M
13232Lumb KieranCAN19983:34,95M
14349Heinrich MarvinGER19973:36,25M
15432Hoare OlliAUS19973:36,45M
1622Moujahid El HassaneMAR2000aufgeg.M
1728Mujezinovic AbedinBIH1993aufgeg.M30

