Håkon Moe Berg VM-klar etter kanonløp på 1500 m i Tyskland
Narve Gilje Nordås med seier og årsbeste
Håkon Moe Berg sjokkerte sent onsdag kveld med å senke persen med over fem sekunder, ta VM-kravet med nesten tre sekunder og bli tidenes tredje raskeste europeer i U20 etter sitt sensasjonelle løp på 3:30.28 i Tyskland.
Det var i tyske Pfungstadt Håkon Moe Berg og Andreas Fjeld Halvorsen skulle angripe VM-kravet på 1500 meter på 3:33.00 en siste gang i felt med Narve Gilje Nordås. Kometen fra Kyrksæterøra løp offensivt og ledet store deler av løpet. En sjokkert Narve Gilje Nordås var den eneste i det 15 mann store feltet som så vidt greide å matche den grønne grønnkledde i spurten. Nordås vant på 3:30.26, men med tida 3:30:28 senket han persen fra Bislett Games 12. juni fra 3:35.41 men enda viktigere knuste han VM-kravet ettertrykkelig. Sist de to møttes var sensasjonsmannen 31/100 foran Nordås og tok NM-tittelen på Askøy utenfor Bergen. for snaut tre uker siden.
Det er bare det nederlandske supertalentet Niels Laros med 3:29.54 og norgesrekordholder Jakob Ingebrigtsen med 3:30.16 som har løpt fortere av en europeer under 20 år gjennom alle tider.
Andreas Fjeld Halvorsen var drøye sekundet for sent ute til å ta krevet da UllensakerKisa-løperen barberte ytterligere 83/100 av den ferske persen satt i Belgia lørdag da han ble 11. mann i løpet med 3:34.34.
Også Tobias Grønstad og Sigurd Tveit var i aksjon i Pfungstadt på spesialdistansen 800 meter. Grønstad ble 4. mann både i heatet og totalt på distansen med 1:44.67, 17/100 bak VM-kravet. Sigurd Tveit endte på 6. plass i sitt heat og 19. plass totalt med 1:46.63.
Resultater 2025 Pfungstädter Abendsportfest - 1500 m - heat II:
|Rang
|Bib
|Name
|Nat
|JG
|Ergebnis
|Klasse
|1
|240
|Nordås Narve Gilje
|NOR
|1998
|3:30,26
|M
|2
|237
|Berg Håkon Moe
|NOR
|2006
|3:30,28
|MJU20
|3
|508
|Ciatti Vincent
|USA
|1995
|3:31,67
|M30
|4
|298
|Ben Adrián
|ESP
|1998
|3:31,70
|M
|5
|300
|Oriach Pol
|ESP
|2002
|3:31,75
|M
|6
|329
|Hansen Kristian Uldbjerg
|DEN
|1996
|3:33,66
|M
|7
|373
|Tortell Marc
|GER
|1997
|3:33,69
|M
|8
|239
|Tanner Samuel
|NZL
|2000
|3:34,04
|M
|9
|505
|Chenitef Heithem
|ALG
|2004
|3:34,07
|M
|10
|439
|Anstey Jack
|AUS
|1997
|3:34,23
|M
|11
|239
|Halvorsen Andreas Fjeld
|NOR
|2005
|3:34,33
|M
|12
|59
|McLuckie Henry
|GBR
|2002
|3:34,42
|M
|13
|232
|Lumb Kieran
|CAN
|1998
|3:34,95
|M
|14
|349
|Heinrich Marvin
|GER
|1997
|3:36,25
|M
|15
|432
|Hoare Olli
|AUS
|1997
|3:36,45
|M
|16
|22
|Moujahid El Hassane
|MAR
|2000
|aufgeg.
|M
|17
|28
|Mujezinovic Abedin
|BIH
|1993
|aufgeg.
|M30