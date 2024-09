Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad vant 1500 meter i hinder i klasse G16 på tiden 4,07,12. Dette er nesten fire sekunder bedre enn Jakob Ingebrigtsens aldersrekord på distansen fra UM i 2016.

Haakon forteller at han har to store mål for UM på Bislett:

– Målet er å vinne 800 meter, hinder og 3000. Jeg ville også ta aldersrekorden på 1500 meter hinder på 4.10, sier Håkon som startet mesterskapet bra. Han vant favorittøvelsen på 4.07. Pers med over 20 sekunder. Ulrik Jåvoll Hagen fra Brandbu perset seg like mye da han gjorde 4.11. Her har vi to store hindertalenter med veldig potensial også på andre distanser.

– 1500 hinder er en distanse vi nesten aldri løper, sier de to talentene. Begge var på U-18 EM i sommer. Håkon kom til finalen på hinder der han ble nummer ni i et løp han ikke var veldig fornøyd med.

– Jeg ble utslått i forsøket i Slovakia, sier Ulrik.

Håkon var nok i forkant sett på som den største favoritten. Han har best pers på 1500 meter av de to. Lier-gutten er normalt også den beste spurteren.

– Ulrik er god, så jeg tok ikke ut noe i forkant, presiserer Håkon.

På EM løp de 2000 hinder.

– En distanse vi er litt mer kjent med på hinder, sier de to.

Ulrik vant 3000 hinder på junior NM.

– Jeg er i bra form, og jeg visste det skulle være mulig på løpe fort her på Bislett også, presiserer Ulrik.



