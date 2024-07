Sankthanshaugen Løpeklubb forteller i en pressemelding til Kondis at Twilight 5000 er en løpsserie som har tatt store deler av USA med storm, og som nå også har inntatt Europa med London, København og Oslo som arrangørbyer i 2024.

Sankthanshaugen Løpeklubb arrangerer Twilight 5000 sammen med det amerikanske klesmerket Tracksmith, som velger å sponse løp i stedet for å drive mer tradisjonell reklame for å få innpass i et nytt land.

– Arrangøren Sankthanshaugen Løpeklubb har over noen år vokst til å bli en stor tropp mosjonister som ikke bare vil gi flere muligheten til å trene og ha det gøy, men også ønsker å lage gode og morsomme baneløp i mange år som kommer. Klubben har sin egen podcast, møtes på nabolagsbaren Rouleur etter hver fredagsøkt, og vi lanserer nå også vår egen løpekaffe med Supreme Roastworks. Vi gjør løping kulere og ser bra ut når vi gjør det. I all beskjedenhet. Og denne slags treningsmiljøer- og løpsformater mener vi Norge trenger mer av, forteller Steffen Aabel til Kondis.



Sankthanshaugen-løperne er lett gjenkjennelige i sine svarte drakter. (Foto: Sankthanshaugen Løpeklubb)



Allerede har de fått påmeldinger til Twilight 5000 fra byer som New York, London, Krakow, Budapest, Stockholm, Rotterdam og Zürich, og med mange lokale deltakere i tillegg, så håper arrangøren på 400 påmeldte.

– Vår klubbfilosofi er å gjøre løping tilgjengelig og moro for alle, uansett nivå, og å gjøre løping til enda mere show og ivareta estetikken i løping, sier Aabel.

Markedssjefen i Tracksmith, Amritpal Ghatora, er også entusiastisk:

“We're very excited to bring Twilight 5000 into the Scandinavian market, and to further expand our reach in Europe. The iconic Bislett Stadium, right in the heart of Oslo and will act as an iconic backdrop for Tracksmith in Oslo for the first time. We're especially excited to collaborate on our Twilight 5000 race in Oslo on August 23rd to kick off our partnership, and bring this hallmark Tracksmith event to Norway's capital city.»

Santhanshaugen Løpeklubb arrangerte 3000 m på Bislett i april med 33 fullførende deltakere. I august slår de på ei atskillig større tromme.



Frode Saugstad er en av ildsjelene i både Sankthanshaugen Løpeklubb og for Twiglight 5000-stevnet. (Foto: Sankthanshaugen Løpeklubb)