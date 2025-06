Strømstadmilen arrangeres i år for 33. gang i den idylliske kystbyen som ligger rett syd for Svinesund på den svenske siden av landegrensa. Løypa er den samme som tidligere år og går gjennom sentrale deler av Strømstad hvor publikum pleier å stå tett langs løypa og lage god stemning.

Kent Hansson hos arrangørklubben Strømstad Löparklubb har tro på at arrangementet skal bli en løpsfest også i år.

– Antall påmeldte ser bra ut, og vi er på nivå med i fjor. Av erfaring vet vi at mange velger å melde seg på sent, så vi forventer at antallet påmeldte vil øke i dagene før konkurransen. Mitt håp er at vi ender opp med litt over tusen deltakere i årets konkurranse, forteller Hansson.

Et arrangement for alle

Hovedløpet i Strømstadmilen er på 10 km, men også flere andre distanser inngår i arrangementet. 5 km-løpet går i samme løype som mila, men der springer deltakerne kun en runde istedenfor to. Vil man ikke springe, går det an å delta i den 4 kilometer lange "Gången" som er uten tidtaking. For de yngste er det løp på både 1000 m og 1609 m (mile).

– Løypa er den samme som tidligere år og består av en 5-kilometers runde som du løper én eller to ganger. De første tre kilometerne av løypa er forfriskende lette å løpe, mens de to siste kilometerne er litt tøffere. Totalt sett regnes løypa likevel som relativt rask, noe også løyperekordene på 28.34 på herresiden og 32.31 på kvinnesiden indikerer, sier Kent Hansson.

Strømstadmilen går blant annet langsmed båthavna i byens sentrum. (Foto: Bjørn Johannessen)

Gode pengepremier

I Strømstadmilen har det ofte vært mange gode eliteløpere og landslagsløpere både fra Norge og Sverige. Løyperekorden for kvinner tilhører norske Gunhild Halle Haugen som løp på 32.31 i 2002, mens herrerekorden er det Silas Sang og Josphat Menjo, begge fra Kenya, som deler med tiden 28.34 fra henholdsvis 2004 og 2012.

– Vårt hjemmehåp Mikael Ekvall er klar til start. Men siden vi ikke oppsøker eliteløperne på samme måte som vi gjorde for en del år siden, blir det vanligvis først tydeligere hvordan elitefeltet ser ut nærmere løpsdagen. Med tanke på vårt nivå på pengepremieringen, vil vi garantert ha et sterkt elitefelt i år også. Nærheten til Norge gjør dessuten at vi vanligvis har mange norske eliteløpere i startfeltet, sier Kent Hansson.

De 10 beste på 10 km i både dame- og herreklassen får pengepremier under forutsetning av at de løper raskere enn 37.30 for kvinner og 32.30 for menn. I tillegg er det 15 000 kr i premie til vinneren dersom det settes løyperekord.

Pengepremiene er som følger:

1. plass, 7 500 kr

2. plass, 5 000 kr

3. plass, 4 000 kr

4. plass, 3 000 kr

5. plass, 2 500 kr

6. plass, 2 000 kr

7. plass, 1 500 kr

8. plass, 1 000 kr

9. plass, 750 kr

10. plass, 500 kr

Starttider:

11.00 Start Gången 4 km

12.10 Start Flickor 7

12.30 Start Pojkar 7

12.50 Start Flickor 9

12.50 Start Pojkar 9

13.20 Start Flickor 11

13.20 Start Pojkar 11

14:00 Start 5 km

15:00 Start 10 km

Les tidligere års Kondis-reportasjer fra Strømstadmilen

Arrangementets nettside med påmelding

Facebook-siden