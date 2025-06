Nivået er ganske høyt når du kommer på 16. og sisteplass etter å ha løpt på 3.32,55. Hele tolv mann løp under 3.32. Svenske Samuel Pihlström var en av dem. Han løp på 3.30,87 og sletta Andres Almgrens svenske rekord som var på 3.32,00, satt under Bislett Games i 2023.

– Det är helt sjukt – jag blir nästan lite rörd. Jag har jobbat hårt för det här, och det kändes riktigt bra. Jag är otroligt stolt över att jag vågade gå med så långt upp. Jag har aldrig sprungit så offensivt tidigare, men det här var min chans att visa vad jag kan – och den ville jag ta, fortalte 24 år gamle Pihlström til SVT etter løpet.

Også tyske Robert Farken satte nasjonal rekord. Han løp på 3.30,80 og ble nummer fire. Ellers viste kenyanske Timothy Cheruiyot glimt av gammel storhet da han ble nummer to, bare 3 hundredeler bak Azeddine Habz.

Jakob Ingebrigtsen har fremdeles årsbestetida i verden med sitt 3.29,63-løp innendørs – som passering i et mile-løp. Bredden i toppen på 1500 meter er imidlertid blitt veldig god når så mange løper så fort sjøl om flere av de antatt beste, som for eksempel Ingebrigtsen, Kerr, Nuguse og Hocker mangler. Det er med andre ord dekka for mange spennende 1500 m-oppgjør framover.

Mens Timothy Cheruiyot og Azeddine Habz gjorde opp om de to fremste plassene, var Samuel Pihlström med på leiken og satte svensk rekord. (Foto: Wanda Diamond League)



Chebet-show på 5000 m

Beatrice Chebet klarte ikke verdensrekorden, men etter en sisterunde på 61,89 løp hun inn til verdens nest raskeste 5000 m for kvinner. Med 14.03,69 var hun 16 sekunder foran Freweyni Hailu på andreplass. Italienske Nadia Battocletti hadde en stor dag på heimebane da hun ble nummer tre og satte italiensk rekord med 14.24,20. Hun hadde sjøl den gamle med 14.31,64 fra OL-finalen i fjor.

Heimefavoritten Nadia Battocletti skuffa ikke og satte italiensk rekord. (Foto: Wanda Diamond League)

Irsk seier i jevn 1500 m for kvinner

Feltet på 1500 m for kvinner delte seg fort i to med de afrikanske løperne i tetgruppa. Åpningsfarten viste seg imidlertid å ha vært for høy, og på siste runden ble tetgruppa henta inn av forfølgerne. Av dem viste irske Sarah Healy seg å være den sterkeste. Hun vant på 3.59,17 og tok sin første Diamond League-seier. I vinter imponerte 24 år gamle Healy med å ta gull på 3000 m i EM innendørs.

Fire kvinner til løp under 4 minutter, og ti jenter klarte ei tid under 4.02. Også på kvinnesida er bredden i toppen på 1500 m meget god for tida.

Sarah Healy fra Irland vant det jevne oppgjøret foran to australske kvinner. (Foto: European Athletics)



