(Alle foto: Stein Arne Negård)

Lagene klare til start på årets KM-stafett for Innlandet o-krets.

Det var et trivelig arrangement med en «frittalende» speaker som holt stemningen oppe. I flere klasser ble det spennende dueller helt inn mot mål på siste etappe. Kartet, Bjørnmoberget, var revidert i år med i målestokk 1:7500 / 1:10000 med ekvidistanse 5 m.



Terrenget var åpen og lettløpt gran- og furuskog. Generell god løpbarhet, men med rikelig innslag av tynningshogst, spesielt hvis man oppsøker slike områder (markert med grønn skravur på løpskart). I forbindelse med tynningshogst var det også flere slepveier i terrenget. Slepveiene kunne være både lette og vanskelige å se og følge. Kuperingen var moderat.

Alle stafettklasser passerte publikumspost på siste halvdel av etappene. Umiddelbart etter publikumsposten måtte løperne følge merket løype gjennom arenaen Grønnfloa til et nytt startpunkt. Her skapte løpernes passering noen "fotogene" øyeblikk. (Se bilder under!)

Sivert Dåsnes passerer Grønnfloa rett etter publikumspost.

Bjørn Olav Bergsløkken passerer samme sted.

Kay Arne Nyhus ute i det våte element.

Og så var det Amund Flaskerud sin tur.

I alt stilte 27 lag til start i KM, Vang OL stilte med hele 8 lag, og videre hadde Brandval/Kongsvinger OK 5 lag, Hadeland OL 3 lag, OL Toten-Troll 3 lag, Elverum OK 2 lag og Grue IL 2 lag. Eidskog OL, Gjø-Vard OL, Løten OL, Odal OL og Raumar Orientering (ikke tellende i KM) stilte alle med et lag hver.

Seierspallen i DH13-16.

Seierspallen i D17-.

Det tre beste lagene i H17-.

OL Toten-Troll vant H180.

Vang OL vant D150.

Hadeland OL vant H150.

Alle KM stafett-resultater



Resultater individuelt