Den 7. utgaven av Hakkihæl-stafetten under de kulturelle Sandbeck-dagene på Rena gikk av stabelen tirsdag 4. juni. Stafetten kombinerer løpsglede, kreativitet og kultur på en uhøytidelig måte og gjør terskelen lav for å ta på seg et startnummer og vise seg fram i lokalmiljøet på en positiv måte. I hovedsak var det Åmots innbyggere som deltok, men også lag fra Trysil og Elverum var å finne på startstreken. Før på dagen hadde også barna sin egen Hakkihæl-stafett med hele 29 lag fra barnehager og barneskoleklasser på plass.

I Hakkihæl-stafetten er mange vinnere siden det premieres for morsomste kostyme, mest kreative stafettpinne, idealtid, mest internasjonale lag og ikke minst beste supportergjeng!

Selv om det er mange måter å vinne på i Hakkihæl-stafetten er det også skarp konkurranse om å sikre seg nappet i den flotte vandrepokalen. I årets utgave gjorde de to sprekeste lagene unna de fem etappene på til sammen 4,5 km på under 14 minutter med Trysil Vgs. som vinnere med de lokale talentene i Åslia Young Star hakk i hæl.



Fra starten på den 5 x 870 meter lange stafetten på Rena Torg.

Trysil videregående skole stakk av med seieren etter hard kamp med Åslia Young Star med Coop Extra på 3. plass. (Foto: Rolf Bakken)

Resultater: