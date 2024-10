Hvorfor delta på løp på vinteren?

Å løpe sammen med andre kan gi både inspirasjon og motivasjon. Det er lettere å pushe seg når man er omkranset av andre som deler samme mål, enten det er å gjennomføre eller å få framgang og greie et visst tidsmål. Energien fra fellesskapet gjør terskelen lavere for å møte opp, spesielt på de dagene når forholdene gjør at motivasjonen er litt lav. Sammen blir det enklere å holde på rutinen gjennom hele vinteren. Du kan velge å starte når du vil eller delta i fellesstarten som går kl 18 hver fjerde tirsdag fom. 22. oktober tom. 18. mars.

Vær obs på at det er smart både for motivasjonen og lommeboka å melde seg på hele karusellen samlet - og samtidig tegne medlemskap i Bedriftsidretten. For en startkontigent tilsvarende et løp av en viss størrelse (480 kr) får medlemmer alle seks løpene for 80 kr pr. gang. Er du ikke BIL-medlem og betaler for enkeltløp blir prisen 135 kr. Da ses vi på startstreken utenfor Prestrudhallen!

John Anders Rise er “tittelforsvarer" i Hamarkarusellens vinterløp som vinner av avslutningsløpet i mars på 17:57. (Foto: Rolf Bakken)

Her er deltakertallene for de to siste sesongene:

Løp nr: 2022-23 2023-24 Diff. % 1. løp 39 42 3 8 2. løp 57 53 -4 -7 3. løp 36 54 18 50 4. løp 42 21 -21 -50 5. løp 34 29 -5 -15 6. løp 33 40 7 21 Sesong totalt: 241 239 -2 -1 Gj.snitt pr. løp: 40 40 0 0