Hanne Mjøen Maridals tid i Wien er en av de beste tidene registrert av en norsk kvinne på maratondistansen gjennom tidene, hvor kun fem har oppnådd enda bedre resultat.



Trener med Ingrid Kristiansen

Mjøen Maridal har en solid bakgrunn i langdistanseløping med ni NM-medaljer i ulike disipliner. Hun har tidligere representert flere klubber, og hennes nåværende trener er den ikke helt ukjente Ingrid Kristiansen. Kristiansens veiledning har tydeligvis båret frukter. Mjøen Maridal har levert en rekke gode resultater, spesielt det siste året.



Trener Kristiansen med rosende ord

Underveis i dagens maratonløp i Wien leverte Mjøen Maridal konsekvent sterke splittider, med en halvmaraton på 1.16.01. Hun avsluttet sterkt til en sluttid på 2.32.14. Ingrid Kristiansen, som selv satte verdensrekord på denne dagen i 1985 (se klipp her), delte sin glede og stolthet over Mjøen Maridals innsats i Wien.

- Gratulerer med et flott jevnt løp. God pers. Treneren er godt fornøyd. Dette er bare starten, skrev Kristiansen på Instagram etter løpet.



Seier til Chala Regasa og Nazret Weldu

Det ble etiopisk seier med tiden 2.06.35 til Chala Regasa i herrenes maratonløp. Vinneren avsluttet over 4 minutter foran resten av feltet. I kvinneklassen vant Nazret Weldu fra Eritrea på tiden 2.24.08.



Mange norske løpere

Det var mange løpere med norsk pass på startstreken i Wien denne søndagen. I herreklassen stilte 55 norske løpere. Best av dem i mål var Chad Augustine som løp på 2.39.33. Arve Listaul fulgte like bak med 2.40.14. Ulrik Lolland løp på 2.42.07 og var tredje beste norske mann.





De 10 beste norske herrene (tid under 3 timer)

Plass Navn Tid 70 Augustine, Chad (NOR) 02:39:33 78 Listaul, Arve (NOR) 02:40:14 100 Lolland, Ulrik (NOR) 02:42:07 146 Fjellestad, Stian (NOR) 02:47:25 202 Kaarfald-Elvland, Christer (NOR) 02:50:59 271 Listaul, Olav (NOR) 02:55:25 392 Holme, Johan (NOR) 02:55:25 393 Gelius, Jacob (NOR) 02:55:26 431 Sletten, Magnus (NOR) 02:59:13 439 Karlsen, Mathias (NOR) 02:57:45



12 norske kvinner deltok i Wien. Hanne Mjøen Maridal ble altså beste norske kvinne, men det var flere som løp godt. Sigrun Gjølberg ble nest best med 2.43.11. Caroline Scherman løp på 2.53.02 og var tredje best.

Alle norske kvinner

Plass Navn Tid 11 Maridal, Hanne Mjøen (NOR) 02:32:14 16 Gjolberg, Sigrun (NOR) 02:43:11 22 Scherman, Caroline (NOR) 02:52:02 26 Mageli, Inga (NOR) 02:54:02 74 Breum, Mari Melby (NOR) 03:17:45 406 Bakke, Nora Karita (NOR) 03:41:07 424 Coard, Heidi (NOR) 03:49:25 434 Rustad, Neva (NOR) 03:43:50 452 Johannessen, Silje Birgitte (NOR) 03:53:21 569 Bårdli, Carina (NOR) 00:00:00 700 Enoksen, Karoline (NOR) 00:00:00 735 Forsberg, Christina (NOR) 04:21:28



Topp 20 menn

Plass Navn / Nasjon Bak Tid 1 Regasa, Chala (ETH) +00:00 02:06:35 2 Muia, Bernard (KEN) +04:07 02:10:42 3 Kangogo, Albert (KEN) +04:09 02:10:44 4 Barsoton, Leonard (KEN) +04:17 02:10:52 5 Avery, Cameron (NZL) +04:18 02:10:53 6 Pacheco, Juan (MEX) +05:07 02:11:42 7 Kibitok, Felix (KEN) +06:09 02:12:44 8 Cheserek, Mica (KEN) +06:30 02:13:05 9 Felix Simbu, Aloyce (TAN) +06:56 02:13:31 10 Paulus, Daniel (NAM) +06:59 02:13:34 11 Latsepov, Leonid (EST) +07:03 02:13:38 12 Gonzalez, Jose Mauricio (COL) +07:10 02:13:45 13 Szemerei, Levente (HUN) +07:37 02:14:12 14 Singh, Man (IND) +07:41 02:14:16 15 Bauernfeind, Mario (AUT) +07:44 02:14:19 16 Belliappa, Appachangada (IND) +07:51 02:14:26 17 Kharazishvili, Daviti (GEO) +07:55 02:14:30 18 Gonzalez, Ivan (COL) +07:58 02:14:33 19 Herzog, Peter (AUT) +08:54 02:15:29 20 Rono, Edmon (KEN)



