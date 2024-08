Orkland Energimila er kontrollmålt og går i en temmelig flat runde på 5 km. På 10 km løpes samme runden to ganger. Årets løp var niende utgave, og det var en fin økning i deltakelsen for fjerde år på rad. 213 fullførte 10 kilometeren og 75 tok seg til mål på 5 km. Tilsvarende tall i fjor var 123 og 64.

Hanne Mjøen Maridal tok sin fjerde strake seier på milløpet. Seiersrekka hennes ser slik ut tidsmessig: 34.59 - 34.11 - 33.36 - 34.56. Om årets løp skrev hun følgende i Strava-oppdateringen:

"Dette er så fort kroppen tillater meg å løpe nå 😅 1 min. og 20 sek. bak tiden min i fjor. Men jeg er faktisk fornøyd! 😊"

Hannes klubbvenninne i Strindheim, Vibeke Jensen, var bare 23 sekunder bak med 35.19, mens Namdal-jenta Maria Sagnes Wågan ble nummer tre med 36.15. I alt var det ni kvinner som klarte ei tid under 40 minutter.



Hanne Mjøen Maridal (til venstre) vant 10 kilometeren foran Vibeke Jensen (til høyre) og Maria Sagnes Wågan. (Foto: privat)



I herreklassen ble det Steinkjer-seier ved Alexander Kirkeberg. Han løp på 32.02 og var drøye halvminuttet foran Olve Mjøen Løseth på andreplass. Tredjeplassen gikk til Øyvind Ytterhus Utengen som var 6 sekunder bak Løseth.

Eirik Nordvik som vant 40-årsklassen og ble nummer fem totalt beskrev opplevelsen slik på Strava:

"Låg i ei fin gruppe i 2 km på førsterunden, etter det vart det et reint sololøp. Men va jo bra det her mtp at æ ikke har lagt opp til overskudd eller form. 🙂"





Det vanka pengepremier til de tre beste på både 5 og 10 km. Alexander Kirkeberg vant 10 kilometeren foran Olve Mjøen Løseth og Øyvind Ytterhus Utengen. (Foto: Olve Mjøen Løseths Strava-side)





Marte Lien Johnsen og Vegard Warnes best på 5 km

Om deltakelsen var en god del mindre på 5 km, så var det også her høyt nivå på de som kjempa i teten. Marte Lien Johnsen og Vegard Warnes vant på henholdsvis 17.38 og 14.35.

Marte Lien Johnsen hadde 10 sekunders forsprang til Cathrine Dyrendahl på andreplass, mens det var ei god luke ned til Helene Muren på tredje. Strava-oppsummeringen til Marte var som følger:

"5 km på Orkanger! Fortsatt 1 stk, tung sommerkropp, men fin løype, deilig sommertemp og badings etterpå."

Vegard Warnes kom så å si direkte fra junior-NM der han tok sølv og klarte kravet til nesete års U23-EM på 3000 m hinder. Nå vant han 5 kilometeren greit med 17 sekunder ned til Henrik Laukli på andreplass. Tom-Rune Hønnås ble nummer tre med 16.06.

Andremann Laukli hadde følgende treffende kommentar i sin Strava-rapport:



"Som en klok mann en gang sa: Når man er i for god form til å treffe med startfarten, blir det tungt etter hvert🙃"





Til tross for at han rakk en liten sykdomsperiode mellom sølvløpet på 3000 m hinder i U23-NM sist helg og 5 kilometeren på Orkanger, vant han Vegard Warnes god margin. (Foto: Einar Børve)





Alle resultat