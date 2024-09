Løypa er 5079 m lang og stiger ujevnt 207 høydemeter fra Ferista til Fjellseter kapell. Løypa følger gode grusstier i Bymarka og er godt skjermet for vær og vind. Løyperekordene tilhører Anne Nevin som løp på 21:51 i 2016 og Didrik Tønseth som presterte 17:36 i 2021.

Løpet som siden 2013 har blitt arrangert av Byåsen IL gjennomføres som intervallstart med 15 sekunders intervaller, noe skiløperne i feltet bør være mest vant til. Arrangøklubben Byåsen ILs Johannes Høsflot Klæbo var på plass, men klubbkamerat og løyperekordholder Didrik Tønseth var opptatt på andre araenaer.

Herreklassen

I år var det løpsspesilalister som var best i begge klasser. Kristoffer Sagli fra Aure IL knep seieren på 18:53 foran fjorårsvinner Petter Rypdal fra Namdal Løpeklubb. Aure-løperen som var 3. mann i fjor slått med fem sekunder av årets toer, oppsummerte løpet slik på sin Strava-profil:

- Tangering av pers og 1. plass. Tabbe med 12mm pigg!

BUL Tromsøs Jeper Lundin sikret 3. plassen 17 sekunder bak. Johannes Høsflot Klæbo vant langrennsduellen med Lars Agnar Hjelmeset 31 sekunder bak vinneren og ble 4. mann på 19:24, noe som er 12 sekunder raskere enn da skistjernen deltok for to år siden.

Eldste klasse ble for øvrig vunnet av Trond Einar Elden (50), den tidligere kombinert og senere langrennsprinteren som ble tidenes yngste verdensmester i kombinert i Lathi i 1989 som 18-åring. Farten er fortsatt upåklagelig, og med 23:22 var han suveren i sin nye alderskatergori og ville hevdet seg høyt også i yngste veteranklasse M35-49.

Topp 10 menn: Plass Navn Klubb Tid Diff Klasse 1 Kristoffer Sagli Aure IL 18:53 00:00 M21-34 år 2 Petter M. Rypdal Namdal løpek 18:54 00:01 M21-34 år 3 Jesper Lundin BUL Tromsø F 19:10 00:17 M21-34 år 4 Johannes H. Klæbo Byåsen il 19:24 00:31 M21-34 år 5 Lars A. Hjelmeset Gjelleråsen 19:26 00:33 M21-34 år 6 Per-Christian Grieg Varegg fleri 19:32 00:39 M21-34 år 7 Simen S. Storhov Freidig O. 19:36 00:43 M21-34 år 8 Mattis Holt Freidig 19:47 00:54 M21-34 år 9 Edvard Sandvik Kjelsås IL 19:56 01:03 M21-34 år 10 Olaf Talmo NTNUI Langre 20:02 01:09 M21-34 år

Kvinneklassen

I kvinneklassen var årets norgesmester i motbakkeløp, Hanne Mjøen Maridal, klart best med 23:01 til tross for sine lykkelige omstendigheter. Byåsens ILs egen langrennssprinter Julie Myhre fulgte nærmest, 32 sekunder bak. Junioren Nora Bergan far Osterøy besatte 3. plassen ytterligere 20 sekunder senere.

- Godt fornøyd med seier da jeg er over 3 måneder på vei. Følte meg bra, kunne Hanne forsikre sine følgere på Strava etter løpet.

Hanne Mjøen Maridal da hun ble norgesmester i Kvasshovden opp 13. juli. (Foto: Arne Dag Myking)

Topp 10 kvinner Plass Navn Klubb Tid Diff Klasse 1 Hanne M. Maridal Strindheim I 23:03 00:00 K21-34 år 2 Julie Myhre Byåsen il 23:35 00:32 K21-34 år 3 Nora Bergan Osterøy IL 23:55 00:52 K17-20 år 4 Martine L. Øvrebust Stordal IL 24:03:00 01:00 K21-34 år 5 Ingrid W. Benum Byåsen il 24:08:00 01:05 K17-20 år 6 Ragnhild Eide Byåsen il 24:11:00 01:08 K21-34 år 7 Olea Bjørnsen Byåsen il 24:35:00 01:32 K12-14 år 8 Mari G. Svergja Kvikne IL 24:41:00 01:38 K21-34 år 9 Nora Hafsmo Byåsen il 24:46:00 01:43 K17-20 år

Alle resultater

Løpets nettsider