Hareidsdølen triatlon arrangeres for sjuende året søndag 1.september med start og mål på Holesanden ved Snipsøyrvatnet.

I fjor var det ganske heftig med regn og vind, hva blir det i år. Kondis omtale om arrangmentet i fjor her.



Av pressemelding/facebook/flyer og en prat med Daniel Slettebakk i arrangørstaben

Hareidsdølen triatlon har den fine filosofien Samhald - Meistring - Begeistring.

Individuell og stafettlag. Lik deltakerpremie for distansene A, B og C. Gevinster i sprint, 1 lodd per deltaker.

​Gratis for alle deltakere opp til sprint (16år +) distansen.

Daniel og co ønsker å poengere at dette er en familieaktivitetsdag med triatlon. "Først er det barn/ungdom som prøver seg og her er det uansett premiering. Viktigaste er å delta, å prøve. Triatlon kan vere skummelt, spesielt svømmedelen. Men når ein står på start ilag med andre så er det utrulig kva ein mestrer. Så kom å prøv"



Da nærmer oss god helga av alle i september, helga med Hareidsdølen! Her er fortsatt ledige startnummer, så ikkje nøl lengre. Meld deg på! Påmeldingsfrist er søndag 25.august.



Påmelding til valgene i sprint , individuell og stafett, samt svømming.



Meir informasjon og påmelding på facebooksiden til arrangøren





Ulike klassser/ distanser fra 3 år og oppover. Foto: Martin Hauge-Nilsen





Skiftesonen. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Samhald - Meistring - Begeistring. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





For et arrangment på Sunnmøre, er det særs billig i kiosken!, perfekt for en ekte Sunnmøring, men også alle andre :) Foto: Martin Hauge-Nilsen