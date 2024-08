– Det klarte vi ikke. Jeg gikk nesten mer i veien enn jeg var til nytte, sier Esten som slo Vegard Warnes i spurten i den eldste klassen.

Lars falt mot slutten, og det ville nok blitt en hardere kamp om gullet i yngste klasse uten uhellet. Ulrik Jåvoll Hagen vant på 9.20,75. Ni sekunder foran Lars.

– Dette var ikke på noen måte optimalt. Formen er egentlig bra, og jeg er god for mye mer enn dette, oppsummerer Lars. Han gjorde 9.09 på Hoved NM.

– Målet her i dag var å komme under ni minutter å kvalifisere meg for junior VM i Peru. Nå er det toget gått, sier Lars som løper nordisk i Danmark til helgen.

– Det var siste sjanse til å ta VM-kravet her i helgen. Så den sjansen er definitivt spolerte, sier Lars.

Han har trent bra i sommer.

– Jeg stilte til start her med et berettiget håp om å ta VM-kravet, understreker han.

Esten løper ikke 5000 meter i helgen.

– Det blir flere løp. 1500 meter er min øvelse, så der stiller jeg helt sikkert, sier Esten.



Ulrik Jåvoll Hagen (16) tok gullet i U20-klassen, Jasper Lundin (26) tok bronse i U23-klassen, mens Lars Horten Jordet sikra seg sølvet i U20-klassen. (Foto: Einar Børve)



Tok EM-kravet

Vegard Warnes (21) perset seg med 14 sekunder da han gjorde 8.54,42. Det er under kravet til neste års U-23 EM på Fana stadion.

– Jeg er strålende fornøyd. Målet i dag var i første rekke å ta EM-kravet, selvsagt ville jeg vinne, men tiden og prestasjonen gikk foran alt, presiserer Svorkmo-gutten.

Vegard vant 5000 meter på junior NM i fjor. Han har pers på 14.01. EM-kravet er 13.58.

– Jeg fikk en strekk da jeg tråkket feil to runder før mål. Jeg hadde likevel kontroll på EM-kravet i avslutningen, men å ta Esten i spurt ville blitt vanskelig uansett, sier Vegard som understreker at han er i god form.

– Strekken jeg pådrog meg her i dag kjennes ikke bra ut. Om det blir 5000 på søndag vil bare tiden vise. I dag er jeg usikker, avslutter han.

Dette var Vegard sitt første hinderløp for sesongen. Han løp ikke i fjor heller. I 2022 var han tett på å ta kravet til U-18 EM på hinder flere ganger. Siden har han prioritert vanlig distanseløping.



Vegard Warnes leda storparten av løpet og den offensive løpinga gjorde at han både satte pers og klarte kravet til U23-EM til neste år. (Foto: Einar Børve)



3000 m hinder gutter U20 1 Ulrik Jåvoll HAGEN Brandbu Idretsforening G16 9:20.25 2 Lars Horten JORDET Friidrettsklubben Ren-Eng G18/19 9:29.79 3 Theodor BOTTEN Tverlandet IL G18/19 11:00.18 3000 m hinder gutter U23 1 Esten Hansen-Møllerud HAUEN Friidrettsklubben Ren-Eng U23M 8:52.30 PB 2 Vegard Vesterhaug WARNES SVORKMO N.O.I. U23M 8:54.42 PB 3 Jesper Andreas Matsson LUNDIN BUL Tromsø U23M 9:23.85



Varegg-jenta Synne Marie Engebretsen tok en klar seier i U23-klassen. (Foto: Einar Børve)



Sara Jasmin Abid som løper for Tjalve løp inn til gull i U20-klassen. (Foto: Einar Børve)



Linea Valhovd Hove sikra seg sølvmedalje i U23-klassen. (Foto: Einar Børve)



3000 m hinder jenter U20 1 Sara Yasmin ABID Tjalve Idrettsklubben J18/19 10:43.58 3000 m hinder U23 1 Synne Marie ENGEBRETSEN Varegg Fleridrett U23K 10:29.49 2 Linnéa Valhovd HOVE Stavanger Friidrettsklubb U23K 11:46.03



Alle resultat