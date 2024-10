Det ble servert en 4 km lang løype med gafling både for stafetten og det individuelle løpet. I et kupert med mange stier og ble det likevel en del boming, spesielt avslutningen bød på utfordringer for mange av deltagerne.

I stafetten stilte 12 herre- og et damelag til start. Raskeste herrelag var et kombilag fra Nydalen og Fredrikstad med Sindre Ø Deisz, Herman Ryen og Rasmus Teisen. Damelaget bestod av miks fra Nydalen og NTNUI: Alice Eid, Emma Arnesen og Kaja W Nordhagen.

De individuelle fellesstartene ble vunnet av Helena Karlsson, Nydalen og Didrik Bredesen, Lillomarka.

Resultater