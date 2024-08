Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalen vant NM ultralangdistanse med over 5 min på den 13,2 km lange løypen i tøft, grovkuppert østmarks terreng. Nærmest var klubbvenninne og vinterens VM vinner i ski orientering, Anna Ulvensøen. Anna holdt lenge følge med Anne Margrethe, men på et langstrekk med mye veiløping viste Anne Margrethe hvem som er både eldst og best. Oda Scheele, NTNUI, ble nr 3.

I herreklassen var det jevn kamp neste helst inn til i mål i den 19, 3 km lange løypen mellom tre løpere. Tilslutt var det Hemingløperen Ulrik Astrup Arnesen, som var først i mål 35 sek foran Lukas Liland, Nydalen. Her sikret Jo Forseth Indgaard, Tyrving seg bronse ytterligere 1 sek bak.

Juniorklassene ble vunnet av Sigrid Schmitt Gran, Halden (D17-18), Ingeborg Roll Mosland, Oppsal (D19-20), Sondre Olaussen, Oppsal (H17-18) og Iver Dalsaune Thun, Freidig (H19-20)

Resultater

D 21-, 13 190 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.52.40,

2) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.57.44,

3) Oda Scheele, NTNUI, 2.04.11,

4) Lone Brochmann, Nydalens SK, 2.09.48,

5) Gina Granstedt, Halden SK, 2.09.54,

6) Frida Haugskott, OL Trollelg, 2.12.38.

H 21-, 19 240 m:

1) Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering, 2.21.22,

2) Lukas Liland, Nydalens SK, 2.21.57,

3) Jo Forseth Indgaard, Tyrving IL, 2.21.58,

4) Anders Vestøl, NTNUI, 2.23.50,

5) Hans Petter Mathisen, Tyrving IL, 2.25.35,

6) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 2.29.43.

D 17-18, 8 850 m:

1) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 1.33.02,

2) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 1.33.18,

3) Ine Bohnhorst Tegdan, Freidig, 1.33.29,

4) Mari Richter, Sandnes IL (Rogaland), 1.34.09,

5) Lovisa Tyldum, Lillehammer OK, 1.36.51,

6) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 1.37.48.

D 19-20, 10 000 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.41.13,

2) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 1.42.01,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 1.43.38,

4) Synne Sandven, Notodden OL, 1.48.31,

5) Marie Kravdal, Bækkelagets SK, 1.52.28,

6) Anja Hole, Halden SK, 2.02.31.



H 17-18, 11 500 m:

1) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 1.33.19,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 1.38.21,

3) Syver Strand Gulbrandsen, Fredrikstad SK, 1.38.24,

4) Ola Dåsnes, Vang OL, 1.38.52,

5) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 1.39.00,

6) Markus Hirsch, Bækkelagets SK, 1.41.13.

H 19-20, 14 990 m:

1) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 2.06.25,

2) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 2.06.27,

3) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 2.06.33,

4) Andreas Vistnes Myklebost, Halden SK, 2.06.56,

5) Eskil Brænden, Lillomarka OL, 2.10.53,

6) Axel Aalde, Nydalens SK, 2.16.03.