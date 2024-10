Hwai Feysa fra Etiopia ble beste kvinne i Frankfurt Marathon med en suveren løyperekord: 2:17:25 var en forbedring av den tidligere kvinnerekorden med 1:45.

Kenyanske Magdalyne Masai løp inn til en andreplass og en ny personlig rekord på 2:18:58, og hun endte også innenfor den tidligere løyperekorden på 2:19:10. Det var første gang to kvinner løp under 2:20 i Frankfurt.

Hawi Feysa tok seg selv til et nytt nivå ved å vinne en maraton.

– Rekorden var målet mitt, og alt gikk perfekt. Etter 25 kilometer hadde jeg nok energi igjen til å stikke av fra gruppen. Jeg var veldig fornøyd med løpsplanen min, fortalte Hawi Feysa etter løpet.



Benard Biwott fra Kenya gjør sin maratondebut ved å vinne Frankfurt Marathon. (Foto: Sailer / photorun.net)

Seier til en debutant

Blant mennene var det en debutant som nokså overraskende tok seieren på tiden 2:05:54, Benard Biwott fra Kenya. Dette var ikke ny løyperekord for menn, men det var raske tider blant de beste i årets Frankfurt Marathon.

Ingen av disse to vinnerne var nevnt blant forhåndsfavorittene.

Arrangørene registrerte 13 939 løpere fra 113 nasjoner. Legger man til arrangementer på kortere distanser så var totalt 25 616 utøvere i sving i Frankfurts gater.

De 10 beste menn De 10 beste kvinner: 1. Benard Biwott KEN 2:05:54 1. Hawi Feysa ETH 2:17:25 2. Gossa Challe ETH 2:07:35 2. Magdalyne Masai KEN 2:18:58 3. Lencho Tesfaye ETH 2:08:02 3. Shuko Genemo ETH 2:22:37 4. Gerba Dibaba ETH 2:09:03 4. Catherine Cherotich KEN 2:22:42 5. Aychew Dessie ETH 2:09:22 5. Agnes Keino KEN 2:22:53 6. Workneh Serbessa ETH 2:09:30 6. Kidsan Alema ETH 2:23:27 7. Christopher Muthini KEN 2:09:31 7. Linet Masai KEN 2:23:52 8. Ebba Chala SWE 2:09:35 8. Judith Kiyeng KEN 2:24:41 9. Tim Vincent AUS 2:09:40 9. Betty Chepkwony KEN 2:25:13 10. Mulat Gebeyehu ETH 2:10:07 10. Aberash Korsa ETH 2:25:43

233 norske løpere fullførte Frankfurt Marathon

Det har blitt vanlig med mange norske løpere i de store by-maratonene i Europa. Selv om Frankfurt Marathon gikk samme dag som et annet populært løp for norske løpere, Valencia Halvmaraton, så er det i alt 233 løpere som står oppført med en sluttid i resultatlisten for Frankfurt Marathon og nasjonstilhørighet Norge.

15 beste norske kvinner:

Place Pl.AC Name Number Club AC Netto Brutto 20 9 Gjølberg, Sigrun F3007 Rygge IL 30 2:39:58 2:40:00 32 8 Dr. Simonsen, Eva F2443 NBRO Running F 2:49:21 2:49:47 36 11 Tungesvik, Helene Melsom F1850 TWR F 2:50:40 2:51:01 45 16 Storaas Hansen, Brita F1167 Stensparken RC 30 2:54:14 2:55:00 55 17 Berntsen, Sina F719 Oslo F 2:56:50 2:57:49 59 13 Valåmo, Line F2875 Ski il friidrett 35 2:58:30 2:59:29 96 33 Skaar, Silje Gilje F1764 Oslo F 3:06:50 3:08:23 101 34 Isaksen, Stine Strand F2426 Oslo F 3:07:45 3:08:51 123 40 Ranheim, Mari F3103 Oslo F 3:11:12 3:13:28 130 33 Høisveen, Ida Tangen F2334 Oslo 30 3:12:21 3:14:03 133 30 Aass, Cathrine F2162 PORSGRUNN 35 3:12:34 3:14:14 137 35 Måseidvåg, Stine F2775 twr lundmarks 30 3:13:10 3:15:13 148 45 Brennmoen, Nora F2201 Stavern F 3:14:17 3:14:39 179 3 Mohn, Sidsel F2297 Kongsberg Idrettsforening 55 3:18:25 3:20:00 251 63 Tryti, Anja F3075 Oslo F 3:26:05 3:28:06

15 beste norske menn: