Det dannet seg raskt puljer på de raske grusvegene fra start, og det var 18 mann som kom samlet opp Elgåsen. (Foto: Rolf Bakken)

Fredag bøtta det ned fra oven på store deler av Østlandet, og værutsiktene for Sjusjøen lørdag var heller ikke særlig oppløftende. Etter 130 deltakere da Sjusjørittet ble arrangert igjen etter to års koronapause i 2022, tok oppslutningen seg gledelig opp igjen til 180 i fjor. Med 145 påmeldte totalt og 122 startende i år ble det altså ny bunnotering, men likevel et antall som betyr at rittet er liv laga.

Til tross for uforutsigbart vær rakk de raskeste tilbake til Sjusjøen langrennsarena før det igjen kom noen skurer. Med vindtstille, 15 grader og opphold ble det med unnatk av litt sleipe terrengpartier ganske så gode forhold på grusveiene i Ringsaker-, Lillehammer- og Øyerfjellet.

Det ble jevnt over fine veger også i årets ritt men litt regn for baktroppen den siste timen. (Foto: Rolf Bakken)

Tormod på topp to helger på rad

Vinnnetiden til formsterke Tormod Weydahl fra Ottadalen SK ble da også kun minuttet bak fjorårets løyperekord satt av teamkompisen i Team Hunton Hard Rocx og årets toer Martin Røste Omdahl, Raufoss & Gjøvik SK. Etter at det var en stor pulje som hang med til Hornsjø omtrent halvveis, ble det mer luft mellom rytterene fra Åstadalen og opp terrengpartietet Rosinbakkene med det. Her kom forrige helgs suveren vinner av Valdrerittet og andremann i årets NM terrengmaraton seg løs og holdt unna med 16 sekunder til lagkompisen som vant spurtduellen med Håvard Glednes fra Trollheimen SK om 2. plassen.

Tormod Weydahl på toppen av pallen i Sjusjørittet. Her sammen med toeren i klasse M20-24 Peder Brønstad, Raufoss & Gjøvik SK som ble 5. mann totalt. (Foto: Rolf Bakken)

20 beste menn (104 deltakere):

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Tormod Weydahl Ottadalen SK M20-24 1:36:46.5 0:00.0 2 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK M25-29 1:37:03.0 0:16.5 3 Håvard Gjeldnes Trollheimen SK M30-34 1:37:04.8 0:18.3 4 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel M35-39 1:37:21.7 0:35.2 5 Preben Brønstad Raufoss & Gjøvik SK M20-24 1:37:40.5 0:54.0 6 Even Thorvaldsen Lillehammer CK M20-24 1:37:50.3 1:03.8 7 Daniel Pinto IK Hero M35-39 1:37:50.5 1:04.0 8 Petter Fagerhaug Gjerdrum IL M25-29 1:38:30.6 1:44.1 9 Oddvin Offigstad Lillehammer CK M35-39 1:38:30.9 1:44.4 10 Odd Erlend Hansen Berg Raufoss & Gjøvik SK / M30-34 1:38:30.9 1:44.4 11 Magnus Frankmoen Austdal Nes Sp.Kl. Sykkel M17-19 1:40:10.6 3:24.1 12 Jonas AMUNDSEN Nes SK M30-34 1:40:56.1 4:09.6 13 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel M30-34 1:41:04.3 4:17.8 14 Syver Røhnebæk Kongsrud Modum CK / Nygård Sport M25-29 1:42:28.4 5:41.9 15 Bersvenn Støen CK Elverum M40-44 1:42:37.8 5:51.3 16 Sindre Moe Landén Romeriksåsen SK M17-19 1:42:57.8 6:11.3 17 Simen Hoel-Andersen Nes Sp.Kl. Sykkel M30-34 1:44:18.7 7:32.2 18 Kenneth Lømo CK Elverum M45-49 1:45:17.0 8:30.5 19 Olav Vikmoen Sagene IF Sykkel M35-39 1:45:28.4 8:41.9 20 Øistein Olsen Kjekkas IF M45-49 1:45:30.4 8:43.9

Bare 12 (10%) kvinner til start

I kvinnenes oppgjør tod med mellom, Hedda Brenningen Bjørklund fra Lillehammer CK og Thea Siggerud fra Soon CK, fra start. Som i herreklassen varr det klatringen opp fra Åstadalen som skilte, og Lillehammer-syklisten som tok en sterk 2. plass i Valdresrittet på Vaset for en uke siden, var klart sterkest og vant med vel to minutters margin på 1:52:09. Det var ca. to minutter bak løyperekorden satt av Elise Utne fra Bardu IL i fjor. Heidi Indergård fra Molde CK tråkket inn til 3. plass av kvinnene snaut sju minutter bak vinneren.

Hedda Brenningen Bjørklund alene mot mål som årets Sjusjøritt-vinner. (Foto: Rolf Bakken)

Thea Siggerud på de siste meterene 2:06 etter Hedda Brenningen Bjørklund. (Foto: Rolf Bakken)

Heidi Indergård mot mål som dagens tredje kvinne i dagnes første regnskur. (Foto: Rolf Bakken)

Årets nyhet i Sjusjørittet var egen klasse for gravel/cyclocross. Det var tre menn som stilte til start med Alexander Hagen fra Brumunddal som den raskeste.

10 beste kvinner (14 deltakere):

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid Diff. 1 Hedda Brenningen Bjørklund Lillehammer CK K20-24 1:52:09.8 0:00.0 2 Thea Siggerud Soon CK K25-29 1:54:16.3 2:06.5 3 Heidi Indergård Molde CK K20-24 1:59:03.2 6:53.4 4 Tone-Mette Tømte Eidsvoll SK K20-24 2:08:12.4 16:02.6 5 Karoline Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK K25-29 2:12:22.8 20:13.0 6 Sidsel Nordhagen Lørenskog CK K50-54 2:14:10.1 22:00.3 7 Kari Mette VIKA Brumunddal K55-59 2:18:44.0 26:34.2 8 Anja Sveinbjørnsson Hustadvika sykkelklubb K35-39 2:22:50.7 30:40.9 9 Marita Klevmoen Lillehammer K35-39 2:23:50.1 31:40.3 10 Heidi Kulsrud Elton Gruvelia SK K50-54 2:33:07.9 40:58.1

