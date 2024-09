Hedersløpet har siden oppstarten i 2017 vokst til å bli et viktig arrangement der løping kombineres med anerkjennelse av landets veteraner. Deltakerne passerer blant annet Minnelunden, som er en sentral del av løypa, og årets løp forventes å trekke mange engasjerte løpere til Akershus festning.



Programmet for dagen

Årets Hedersløp går av stabelen lørdag 7. september 2024. Løpsdagen starter med en offisiell åpning kl. 13:00, og deretter følger startene på løpets tre distanser:

13:15: 5 km løp

13:25: 10 km løp

13:50: 5 km marsj

Påmeldingen er fortsatt åpen, men stenges 6. september kl. 00.00.





Marsjen er dagens siste distanse. Her fra 2022 (Foto: Tom-Arild Hansen)



To distanser - 5 og 10 km

Hedersløpet tilbyr to distanser, 5 km og 10 km, som passer for alle nivåer. 5 km kan også fullføres som en marsj. Begge løypene starter inne på Akershus festning, og tar deltakerne gjennom historiske omgivelser før de løper langs Akershusstranda og forbi Rådhusplassen. Deretter følger returen mot festningen, hvor løpet avsluttes etter én runde for 5 km-deltakere, mens de som løper 10 km legger ut på en ny runde.

Løypa er kontrollmålt av Kondis og kjent for sin lettløpte profil, med unntak av en kort stigning inne på Akershus slott. Deltakerne bør være oppmerksomme på brostein inne i festningsområdet, men ellers er løypa godt merket med vakter på kritiske punkter.



Et løp med mening

Hedersløpet er mer enn bare et løp. Det er en hyllest til våre militære veteraner - både de som er med oss i dag og de som har gått bort. Overskuddet fra løpet går uavkortet til Stiftelsen Veteranhjelp, og det er derfor et ideelt arrangement som baseres på frivillighet.

Løpet er organisert av NVIO Oslo i samarbeid med NROF Oslo, Siops, Veteran – møter – Veteran og NLF. Det er resultatet av et samarbeid med kommandanten og plassmajoren på Akershus festning, og ideen ble opprinnelig inspirert av Marine Corps Marathon i Washington DC.





En gjeng fra blant annet Moss og Rygge Lotteforening er klar for marsjen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



After run på Kommandantens pub

Tradisjonen tro avsluttes Hedersløpet med After run på Kommandantens pub, der deltakere kan samles etter fullført løp og dele sine opplevelser i festlige omgivelser.