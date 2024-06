I fjor vant Sophia Laukli maratonløpet med 12 minutters margin til kinesiske Miao Yao. Syliva Nordskar ble nummer fem etter et dramatisk fall i den siste bakken ned mot mål. Sylvia var 19 minutter bak Sophia, og det blir spennende å se om hun kan være nærmere i år. Seieren i Zegama Marathon i slutten av mai tyder på at formen er stigende, og det at hun har bosatt seg i Chamonix og kjenner løypa ut og inn, vil nok også være en fordel.

Men det er ikke sikkert at Sylvia Nordskar blir beste norske kvinne. Eli Anne Dvergsdal ble i 2019 nummer tre i dette løpet, og hun har ganske sikkert ambisjon om å kjempe om en pallplass også i år.

Det er også flere andre sterke norske kvinner som stiller i maratonløpet, og vi kan nevne Shangave Balendran, Ida Amelie Robsahm, Marte Emilsen og Liv Richter Melby.





Sylvia Nordskar kom blodig og forslått mot mål i fjorårets Mont Blanc Marathon. Forhåpentligvis går det mindre dramatisk for seg i år. (Foto: Runar Gilberg)





Eli Anne Dvergsdal med mål i sikte da hun ble nummer tre i Mont Blanc Marathon i 2019. (Foto: Runar Gilberg)





På herresida er fjorårsvinner Rémi Bonnet fra Sveits den store plakatfiguren, men feltet er sterkt, og konkurransen om seieren vil være hard. Forhåpentligvis kan et par-tre norske løpere – for eksempel Anders Haga, Aasmund Steien og Jonas Hesthaug – blande seg inn i tetstriden.

Men Mont Blanc Marathon er mye mer enn søndagens maratonløp. Det starter allerede nå på fredag med 90 km og KM Vertical, og på lørdag er det 23 km, 10 km og parløp over 21 km (Duo Etoile). I tillegg er det både ungdoms- og barneløp.

Vi finner norske deltakere på omtrent alt av distanser, men bare to er påmeldt den virkelig store strabasen, 92 kilometeren med over 6300 høydemeter. De to er Eli Berentzen og Ann Kristin Mathiesen. Heldigvis for dem ser værmeldinga ganske så løpsvennlig ut med mellom 12 og 25 grader og oppholdsvær.



Aasmund Steien da han vant Hamar Backyard Ultra i oktober i fjor. Nå stiller han i et atskillig sterkere felt. (Foto: Rolf Bakken)



Norske som er å finne på startlista