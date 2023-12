"Verden er full av utfordringer. I Lillehammer Troll Ski Marathon møter du mange av dem samtidig - naturen, distansen, været og ikke minst dine egne grenser."





John Hvidsten gir honnør til de lokale skilagene som har gjort en stor jobb med et spesielt arrangement:

- Som de fleste vel er enige om er det jo et enestående fint renn - hvis ikke været slår seg vrangt. Det er synd at det ikke har vært mulig å få det forankret i en større allianse (kommuner, næringsliv og idrettslag) som kunne se seg tjent med det opprinnelige formålet: Markedsføring av et nydelig, langstrakt seterfjell med flotte muligheter for turer på ski, sykkel og til fots og mange gode og idylliske overnattingsbedrifter. Jeg har selv gått på ski fra Hjerkinn til Gåsbu noen ganger og finere påsketur får du ikke, sier den tidligere rennlederen og administrasjonssjefen i Lillehammer kommune, og har mye mer å fortelle:

Etter OL

- Det ble egentlig etablert som et «etterbrukstiltak» i forbindelse med OL på Lillehammer. Undertegnede arbeidet i etterbruksorganisasjonen som i utgangspunktet var en del av LOOC, men som så ble en lokal organisasjon, eid av kommunene som hadde OL-anlegg. Troll ble etablert for å markedsføre fjellområdene, løypene og turistbedriftene som ligger i det aktuelle fjellområdet. Lars Tvete på Venabu Fjellhotell og John Nermo med fjellstue og gardshotell var aktive i arrangementskomiteen. Samtidig ble det for øvrig etablert en sykkeltrase (Trollsykling) langs det samme fjellområdet. Her er det ikke noe særskilt arrangement, men god merking av en fantastisk flott sykkeltrase.

Fra starten på Venabygdsfjellet. (Foto fra Lillehammer Troll Ski Marathons facebookside)

Prøverenn i 1993

- Jeg hadde gleden av å lede hovedkomiteen for rennet de første årene. Det morsomste arrangementet var egentlig et «prøverenn» vi gjennomførte året før det første åpne arrangementet. Da var det 19 inviterte deltakere, men ellers et fullverdig arrangement. (Vi hadde en del penger å rutte med på den tiden). Jeg har dessverre ikke fullstendig deltakerliste, men har fortsatt mitt eksemplar av en av de 19 spesielle t-skjorten som ble trykket for anledningen.

John Hvidstens eksemplar av de 19 spesielle t-skjortene som ble trykket til de inviterte deltakerne av prøverennet i 1993. Legge merke til eksemplarnummereringen! (Foto: Privat)

De inviterte deltakerne var hentet fra tre ulike kategorier:

Ihuga mosjonister fra Lillehammer (Lillehammer skiklubb og Søre Ål). Daværende rådmann i Lillehammer var en av dem og jeg hadde også tillatt meg å sette meg selv på lista. De beste turløperne vi kjente, dvs. Gunnar Tronsmoen, Bjørn Arvenes, Olaf Pedersen, Knut Kvernerud m.flere. I tillegg sendte vi en invitasjon til Norges Skiforbund og spurte om de kunne sende oss noen eliteløpere til prøverennet! (Vi sikta ikke lavt den gangen!) Skiforbundet svarte høflig at det lot seg ikke gjøre for noen fra elitelaget, men at de skulle sende oss noen lovende, unge løpere. De som dukket opp var Anders Aukland, Odd Bjørn Hjelmeseth og Egil Kristiansen!

- Prøverennet ble meget vellykket, både sportslig og sosialt, og senere er det gjort en flott innsats fra de lokale skilagene i videreføringen. Nå er altså den historien kommet til veis ende, avslutter Hvidsten.

Et 120 km langt turrenn med 14 betjente matstasjoner undervis krever sitt også av alle de frivillige funksjonærene. Her fra den etterlengtete pusten i bakken på Keiken i den siste og en av de aller tøffeste utgavene i 2023. (Foto fra Lillehammer Troll Ski Marathons facebookside)

Rennlederens tall

Turi Elise Kaus som har vært leder i rennet storhetsperiode med opp mot 1000 deltakere kan tilføye interessante tall og fakta:

- Rennet ble arrangert for første gang i 1994 med 461 påmeldte. De første årene var det 120 km, da med en runde på Venabygdsfjellet. Vi tok opp igjen denne distansen da rennet hadde 20-årsjubileum, den gang med en runde rundt Hornsjø i Øyerfjellet. Det var ment å være en distanse som skulle bli gjennomført hvert femte år, men responsen var så stor at vi valgte å ta den hvert år.

Rennet har vært avlyst i 2003, 2009 og i de to koronaårene 2020 og 2021. Rekord i antall deltakere hadde vi i 2015 med 947 påmeldte løpere.

95 km har vært FIS-renn og hoveddistansen i alle år. Løyperekorden for herrer har Håvard Hansen, Strindheim, på 3.56 og for damer Marte Katrine Myhre, Gjøvik, med 4.56. Begge rekordene ble satt i 2011.

Bruno Delafosse har deltatt fra Paris Skiklubb France er av tre som har deltatt i alle utgavene. (Foto fra Lillehammer Troll Ski Marathons facebookside)

Uværsrennet 2016

Renntraseen går delvis i høyfjellet og det har til tider vært en strabasiøs tur sørover fra Venabygdsfjellet. 2016 var det vi minnes som "uværsrennet". Med 673 påmeldt var det hektisk aktivitet i juryen fredagskvelden og lørdagsmorgen. Juryen valgte å stole på yr.no som sa det skulle løye utover dagen og klarne opp. Det stemte, men det var mange som våte og slitne og valgte å stå av rennet etter 50 km og ta bussen fra Gopollen tilbake til Sjusjøen.

Det er tre løpere som har startet alle 26 gangene, Bjørn Kåre Gjerde har fullført alle gangene, mens Olav Brunstad og Bruno Delafosse har måtte bryte en gang hver.

Les bakgrunnen og hele historien av Einar Tvete: Historien om Lillehammer Troll Ski Marathon

Hele Troll-løypa kjøres til vinterferien. (Foto fra Lillehammer Troll Ski Marathons facebookside)

