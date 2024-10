For det har vært nok et fantastisk år for norsk orientering. Suksessen har vært formidabel,men i O-boka er det tusener av helter. I år er det over 900 bilder. Det er flere enn noensinne. O-løpere fra nord og sør, øst og vest, unge og veteraner, kvinner og menn er med. Det er også mye stoff om elite, men ikke minst bredde og mer enn noensinne fra distriktene.

- Hvorfor er dette tidenes beste utgave?

Jo mer jeg har jobbet med oppsettet av O-boka, desto bedre kjenner jeg O-Norge, sier Vidar Benjaminsen. De hundrevis av artiklene går under huden på o-folket. Du får vite om

alle utfordringer og gleder som setter spor hos utøverne. Boka er så mye, mye mer enn referater fra o-løp.

Våre fremste helter vies selvsagt litt ekstra oppmerksomhet.

 Jørgen Baklid vant utrolige fem VM-medaljer i 2024.

 Under EM fikk Eirik Langedal Breivik det store gjennombruddet.

 Kasper Harlem Fosser fikk vist at visst kan han fortsatt orientere mesterlig på EM.

 Andrine Benjaminsen tok tre medaljer på EM.

 Juniorene sikret igjen gull på VM.

Om ikke å gi opp

Selv verdens fremste skogsorienterer kan bomme. Fosser forteller om strekket til den fatale posten på VM-sprinten.

Bare en uke før EM skjedde noe i Andrine Benjaminsens kropp. Helseutfordringene over 19 måneder var over. Hun forklarer hvorfor hun aldri ga opp.

Møt også 90-åringen som vant tre veteran-gull på mesterskapet i Sarpsborg. Han trener seks dager i uka etter et skreddersydd program fra sin nederlandske trener. Trønderen

Arne Kjell Foldvik ga heller ikke opp etter nærmere en times leting etter den andre posten.

Den aller første

For første gang er det også en skiorienterer og multikunstner på forsiden.

- Mange betrakter meg som skiorienterer, forteller Jørgen Baklid.

I skiorientering ble det fire gull, men prestasjonen i Edinburgh er nok lagt enda mer merke til.

Så er også kjente og kjære Sigbjørn Skråli med i år og Helge Bovim har gode historier fra såvel Karibien som Argentina, Grønland, Halden og Hurum.

Årets utgave er på 256 sider, aldri har det vært flere sider. Antall kart er 46. Den koster 500 kroner. Nettbutikken www.o-boka.no er åpen. Så vil den bli i salg i flere klubber og som

vanlig slippes den på Blodslitet. Den er fortsatt under trykking. Som vanlig er det ekstra rabatt ved fem eller ti bøker. Og samtlige 22 bøker koster kun 2000 kroner!

Boka kan også bestilles ved en telefon til utgiverne Vidar Benjaminsen, 932 04 790 eller Erik Borg telefon 930 11 422.

