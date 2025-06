Etter å ha gjort comeback med 13.30,52 i italienske Rovereto for to uker siden, tok Henrik Ingebrigtsen nye steg i det internasjonale stevnet i Turku tirsdag ettermiddag. Med 13.19,56 forbedret han sin egen årsbeste med nesten 11 sekunder, og tok en 9.-plass i et løp som ble vunnet av belgiske John Heymans med 13.03,87.

Tatt i betraktning at løpet kun var hans andre konkurranse på over ett år, vitner det om at den eldste av Ingebrigtsen-brødrene er i ferd med å finne rytmen igjen.

- Det er solid igjen av Henrik. Jeg er imponert av hva han klarer å tyne ut, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter løpet.

Løpet utviklet seg jevnt og raskt

Det var lagt opp til høy fart fra start, og fartsholder Adam Czerwinski tok feltet gjennom 1000 meter på 2.36,66. Deretter overtok Urgessa Negessa Kitesa før Saymon Tesfagiorgis fra Eritrea ledet an ved 3000 meter på 7.51,88. Belgiske John Heymans satte inn støtet mot slutten og var først over mål etter 13.03,87.

Henrik Ingebrigtsen løp smart og kontrollert. Han åpnet midt i feltet, falt litt bak, men holdt jevn fart og avanserte igjen i den siste delen av løpet. Det ble tydelig at formen er i anmarsj.

En rutinert løper er tilbake i form

Ingebrigtsen har en personlig rekord på 13.13,99 og har vært ute av konkurranse i lange perioder de siste årene. Tirsdagens resultat er derfor mer enn bare en tid, det er en bekreftelse på at han igjen er konkurransedyktig på høyt internasjonalt nivå.

At VM-kravet på 13.01 ikke ble nådd, er i denne sammenhengen sannsynligvis ikke det viktigste. Det positive her er at Ingebrigtsen viser tydelig progresjon, og at kroppen responderer på trening og konkurranse.

Henrik valgte å forlate stadion uten å snakke med pressen etter løpet.