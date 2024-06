I dag starter EM friidrett i Roma, og en uke fremover skal det kåres europamestre i flere friidrettsøvelser. Kondis vil som vanlig følge de lange løpene, altså fra 800 meter og oppover, og vi rapporterer fra det som skjer på den store Olympiastadion i Roma.

Med plass til 70.000 publikummere er det store forhold og det vil bli intense øyeblikk på stadion, og vi skal gjøre vårt beste for å formidle det som skjer, spesielt der vi har norske utøvere på startstreken.

Stadio Olimpico, eller Olympiastadion, er hovedarenaen for idrett i Roma. Byggingen av stadionet startet i 1928, og i 1936 ble det offisielt åpnet. Det ble benyttet både under sommer-OL 1960 og under VM i friidrett 1987.

Her er de spennende løpsøvelsene som Kondis kommer til å følge med på:

Fredag 7. juni Klokken Øvelse Status Norske deltakere 11:45 1500m Kvinner Runde 1 Ingeborg Østgård, Amalie Manshaus Sæten 12:20 800m Menn Runde 1 Tobias Grønstad,Ole Jakob Høsteland Solbu 13:05 3000m hinder Kvinner Runde 1 22:40 5000m Kvinner Finale Amalie Manshaus Sæten, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Kristine Eikrem Engset Lørdag 8. juni Klokken Øvelse Status Norske deltakere 10:10 3000m hinder Menn Runde 1 Jacob Boutera, Fredrik Sandvik, Tom Erling Kårbø 19:50 800m Menn Semifinale Mulige: Tobias Grønstad,Ole Jakob Høsteland Solbu 22:28 5000m Menn Finale Mulige: Jakob Asserson Ingebrigtsen, Henrik Børkja Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, Per Svela Søndag 9. juni Klokken Øvelse Status Norske deltakere 09:00 Halvmaraton Menn Finale Zerei Kbrom Mezngi, Sondre Nordstad Moen, Awet Nftalem Kibrab, Weldu Negash Gebretsadik. 09:30 Halvmaraton Kvinner Finale Karoline Bjerkeli Grøvdal, Hanne Mjøen Maridal, Maria Sagnes Wågan 22:04 3000m hinder Kvinner Finale 22:27 800m Menn Finale Mulige: Tobias Grønstad,Ole Jakob Høsteland Solbu 22:40 1500m Kvinner Finale Mulige: Ingeborg Østgård, Amalie Manshaus Sæten Mandag 10. juni Klokken Øvelse Status Norske deltakere 11:20 1500m Menn Runde 1 Jakob Asserson Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, 11:50 800m Kvinner Runde 1 22:00 3000m hinder Menn Finale Mulige: Jacob Boutera, Fredrik Sandvik, Tom Erling Kårbø Tirsdag 11. juni Klokken Øvelse Status Norske deltakere 10:10 800m Kvinner Semifinale 19:50 10.000m B-løp Kvinner B-løp Hanne Mjøen Maridal Onsdag 12. juni Klokken Øvelse Status Norske deltakere 20:12 10.000m B-løp Menn Bjørnar Lillefosse, 21:28 800m Kvinner Finale 21:44 10.000m Menn Finale Bjørnar Lillefosse. 22:26 1500m Menn Finale Mulige: Jakob Asserson Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås.

Kondis er på plass i Roma med reporterne Arne Dag Myking og Bjørn Johannessen. (foto: selfie)