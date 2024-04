Johannes Havn og Anna Maria Kostaris ble beste mann og kvinne på distansen og fikk hvert sitt gavekort på 2500 kroner fra HOKA. De resterende premiene ble trukket ut blant deltakerne. Her var det tilstrekkelig å ha registrert et resultat på distansen for å være med i trekningen, mens løpejakkene fra Team Kondis også kunne vinnes av de som ikke hadde løpt. Her var det nok å ha meldt på med Team Kondis som en del av et lagsnavn.

Cathrine Reppe fra Team Kondis Trondheim og Christine Amlie fra Team Kondis Kondistreningen Bergen hadde imidlertid begge deltatt i løpet.

Dette er vinnerne:

Navn Premie Johannes Havn Gavekort 2500 kr fra HOKA Anna Maria Kostaris Gavekort 2500 kr fra HOKA Morten Brænd Gavekort 2500 kr fra HOKA Knut Matre Løpesko til 2100 kr fra Mizuno Mats Henrik Sandned Løpesko til 2100 kr fra Mizuno Ingar Romslo Løpesko til 2100 kr fra Mizuno Line Viola Hvammen Gavekort 500 kr fra Sportsmaster Stein Bjarte Johannessen Pressio Compression Tights Lisbeth Frivaag Pressio Compression Tights Rolf Bakken Pressio Compression Tights Lars Pihl Pressio Compression Tights Pedram Nadim Pressio Compression Tights Sølvi Merete Mangerøy Pressio Compression Socks Elisabeth Hjeldnes Pressio Compression Socks Joar Melting Pressio Compression Socks Linda Marie Godø Pressio Compression Socks Ellen Holkesvik Pressio Compression Socks Cathrine Reppe Team Kondis løpejakke Christine Amlie Team Kondis løpejakke



Mizuno: Fra Mizuno har vi fått totalt 18 par løpesko á 2100 kroner. Tre av dem ble trukket i Kondisløpets 5-kilometer. (Foto: Mizuno)



HOKA: Fra Hoka har vi fått 17 gavekort på 2500 kroner hver til bruk i Kondisløpet. Tre av dem ble delt ut i Kondisløpets 5-kilometer nå i mars. (Foto: Bjørn Johannessen)



Kompresjonstights: Fra Pressio har vi fått både 20 kompresjonstightser, 10 kompresjonsshortser og 16 par kompresjonssokker. Av disse ble fem tightser og fem sokker brukt i Kondisløpets 5-kilometer. (Foto: Pressio)



Team Kondis: Kondis gir bort både løpejakker, refleksvester og løpesekker som trekkes blant dem som melder på med Team Kondis som en del av lagsnavnet. I marsløpet var det to løpejakker som ble gitt bort. (Foto: Marianne Røhme)

I tillegg har vi fått 10 par Sauconysko som blir brukt som premier i kilometersankingen i juli og høydemetersankingen, og vi har fått 10 gavekort på 500 kroner hver fra Sportsmaster som gis bort til noen utvalgte deltakere i hvert av løpene våre i år.

Gratulerer til alle vinnerne!

Lykke til med løpsseongen!